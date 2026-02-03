北市聯醫門診部無法刷卡繳費 民怨不便「沒看過還在收銅板」

隨著時代變遷，電子支付逐漸成交易主流方式。不過，日前有民眾赴北市聯醫北投門診部就醫，想刷卡卻發現只有現金付費，感到不便，議員質疑院方多元支付管道慢半拍。聯醫回應，各門診部今年1月起提供悠遊卡刷卡服務，也允諾研議增設信用卡刷卡服務。

北市聯醫院外門診部源於早期各區市立醫院如中興、忠孝、仁愛、和平、陽明等，為服務特定社區設立的基層醫療門診，歷史悠久，甚至可追溯至聯醫2005年成立前。院外門診部現有15個，包含大同、中山、信義、松山、大安、政大、士林、北投、中正、內湖、南港、萬華、市府醫務室、市議會門診部，另有北市聯醫附設精神科門診。

不過，議員陳重文近期接獲陳情，民眾赴北投門診部復健要付50元，想刷卡卻沒法刷卡，直呼「沒看過還在收銅板」，感到非常不便。陳認為，市民交易習慣大幅轉變，政府服務卻停留在過去，隨著數位支付與信用卡的普及，市民們日漸習慣非現金交易，未攜帶現金出門已成常態。

他指出，金管會統計2024年國內非現金支付的筆數已達83.07億筆，年增率20.18％，國人習慣使用信用卡交易繳交保費、稅費等生活雜支費用，以及對電子支付小額付款使用習慣升溫，無現金交易已逐漸成主流。

陳重文質疑，北投門診部僅提供現金或悠遊卡服務，顯然與現代交易習慣脫節。尤其北市長期以智慧城市自居，力推數位轉型，況且聯合醫院各分院本就提供刷卡服務，門診部的就醫便利性不應淪為次等服務，他要求改善。

據悉，北投門診部的就診病患以年長者居多，信用卡、悠遊卡等使用率不高。北市聯醫回應，院外各門診部今年元旦起提供悠遊卡刷卡服務，且為提供市民更便捷的結帳服務 ，將與聯合信用卡中心研議，在15個門診部新增信用卡刷卡服務，增加市民多元繳費方式。