台北國際書展開幕 賴總統自曝從小看武俠與瓊瑤：找老師不如找好書

第34屆台北國際書展今天開幕。賴清德總統不僅出席開幕典禮，還花了約50分鐘逛書展攤位，買了聯經「野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶」等書。他致詞時透露自己從小看電視布袋戲長大，跟哥哥看武俠小說、跟姊姊看瓊瑤，很羨慕建築師姚仁喜家裡沒有電視，孩子不看電視看書。他認為許多家長想要讓孩子擠進明星學校或名師班級，但好老師可遇不可求，「找老師不如找好的書」。

本屆台北國際書展有來自29國、國內外509家出版社參展，超過60名國際作家來台，現場舉辦超過千場閱讀活動。今年書展主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。泰國主題館以「CreaTHAIvity—泰式創意生活」為主題登場。

「台北國際書展作為亞洲最大的一個書展，每一年都在年初開始，今年的書展預告台灣出版界非常大豐收的一年。」文化部長李遠表示，泰國作為今年的主題國，兩個國家並不太遙遠，包括流行音樂、漫畫與文學交流頻繁。他指出，書展最大的意義就是把全世界最好的作家跟最好的作品引進台灣，也趁這個機會把台灣最好的文學作品、漫畫、繪本等等推到國外去。

「AI改寫了世界，但閱讀的力量無法改變。」台北國際書展基金會董事長郝明義表示，感謝大家願意在這樣的時刻，熱情參加台北國際書展，是對台灣出版自由的鼓勵。

賴清德總統致詞表示，每一年都舉辦台北國際書展，也每一年都邀請友盟國家來擔任主題國，讓台灣社會民眾能夠透過書籍了解主題國的文化與社會，意義非凡。看完開幕式的泰國表演後，他有感而發，「這個世界上如果沒有強權、集權主義發動戰爭，彼此和平相處，那是多美好的一個世界」。

「我個人非常重視閱讀。」賴清德總統說，擔任台南市長時，很多家長想要讓孩子擠進明星學校或明星老師的班級，「我當然不同意這樣的事情」。當時他跟台南市的校長、老師和家長說，「要找一個好學校，擠進去一個好學校，不如碰到一個好老師」。但好老師可遇不可求，「你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書」，因此他在台南市推廣閱讀計畫。而文化幣也對文化產業產生了積極性正面的作用，特別是13歲到15歲的孩子，他們文化幣60%是用來買書。

賴總統表示，最近看了電視台主持人對建築師姚仁喜的專訪，姚仁喜家中沒有電視，「孩子不看電視，他也不看電視，他們就是看書，他們有家庭的閱讀時間」，「那種讀書的世界令人非常羨慕」。他說自己從小就是看電視、看布袋戲長大，國中時跟著兩個哥哥看武俠小說、跟著姊姊看瓊瑤，念高中大學則看翻譯小說與工具書，大學時特別是念醫學相關的書。