名間焚化爐選址爭議 陳駿季強硬表態：絕不讓優良農地輕易變更

南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐，由於名間是國內的重要茶葉大鄉，日前第二階段環境影響評估範疇界定會議，有反對興建民眾下跪要求停止會議。農業部長陳駿季今明確表達立場指出，農業部絕不讓優良農地被輕易變更。

陳駿季說，名間焚化爐選址面積大約7.5公頃，而且廠址都位於特定農業區內，更重要的是屬於產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區等，而名間更是國內最大的茶葉產區，假如要蓋焚化爐，南投縣府就須向農業部申請農地變更，而變更農地就必須合理，以及不可替代性等。

陳駿季強調，未來農業部如果收到南投縣政府的變更申請，承諾會做最嚴格的把關，絕對不讓優良農地被輕易變更，守護優良農地就是農業部的一貫立場。