走進山城與茶鄉 新北推三峽、雙溪、坪林低碳遊程

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
漫步坪林老街，欣賞小鎮風光與在地茶文化，並走讀古道歷史，感受濃厚人文風情。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局大力推動低碳旅遊，結合大眾運輸與在地深度體驗，推出三峽、雙溪與坪林3條綠色一日遊行程，帶領民眾走進山城聚落、鐵道文化與水源保護區，透過低碳交通、在地導覽與永續體驗，實踐友善環境的旅遊方式，相關行程即日起開放報名。

觀旅局表示，這次規畫的綠色遊程以「綠色旅遊」為核心，結合在地文化導覽、生態友善場域與低碳移動方式，特別鎖定親子家庭、樂齡族群及關注永續生活的民眾，希望讓旅遊不只是休閒，也能成為支持在地、實踐環保的行動。

其中，「藝境新北・三峽時光慢旅一日遊」將於2月27日出發，行程走訪濕地自然環境，觀察在地生態，並前往新北市美術館欣賞當代藝術，接著漫步三峽老街，在導覽解說中認識百年街區的人文歷史，體驗自然、藝術與生活交織的慢旅風格。

「鐵道綠跡・雙溪人文走讀一日遊」預計3月8日登場，以鐵道文化為主軸，串聯雙溪老街與周邊聚落，走訪三貂嶺生態友善隧道及猴硐礦業遺跡，透過導覽了解地方產業發展與鐵道聚落的歷史脈絡，呈現雙溪獨特的人文風貌。

「水源茶香・坪林低碳漫遊一日遊」則安排於3月14日出發，行程深入臺北水源特定區，參訪環境教育學習中心，認識水資源保護的重要性，並走訪坪林老街、品嘗在地環保餐飲，透過茶事體驗，從茶園到茶杯，感受文山包種茶文化，展開低碳慢行的一日旅程。

觀旅局指出，本系列遊程也導入碳足跡管理機制，針對交通、餐飲等行程內容進行碳排放盤查，並購買具國際認證標準的碳權進行抵銷，相關碳足跡計算與抵銷結果將公開呈現，讓民眾在旅遊過程中實際參與減碳行動。

觀旅局表示，未來將持續盤點新北各區特色資源，規畫更多元的低碳旅遊路線，串聯山城、河海及生活型場域，逐步建構具地方特色的永續旅遊網絡，邀請民眾一同加入綠色旅遊行列。

以步行或自行車等綠色運具造訪三貂嶺生態友善隧道，近距離感受山林環境與自然生態風貌（圖為114年活動資料照）。圖／新北市觀旅局提供
走進以蘆葦意象設計的新北市美術館，欣賞當代藝術展覽，感受藝術與自然交融的空間魅力。圖／新北市觀旅局提供
透過在地導覽走讀雙溪，認識百年里山聚落自給自足的生活智慧與山林共生文化（圖為114年活動資料照）。圖／新北市觀旅局提供
