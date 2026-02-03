石崇良失言風波首露面 強調毋枉毋縱、不讓被害人二度傷害

台大醫院接連爆出醫師性侵、性騷擾等案件，引發社會譁然。監察院日前針對相關事件提出糾正，要求主管機關檢討制度，避免涉案醫師仍能持續執業，並強化醫療場域的安全防線。衛福部長石崇良1月31日的「人都會犯錯」發言引發外界批評犯罪跟犯錯的認定。失言風波發酵好幾天，今日他公開露面，強調對於性平事件，一向主張在保護被害人的大原則之下，不要再有二度傷害。

石崇良表示，性平案件處理首要原則是「保護被害人」，必須避免造成二度傷害，同時也要查明事實、兼顧程序正義。現行《醫師法》與相關制度已有懲戒規範，處分可依情節輕重分級，包括停業、限制執業範圍、撤銷執業執照，乃至廢止醫師證書等方式。

石崇良說，目前懲戒多由地方醫師公會的懲戒委員會負責處理，但各縣市在調查流程、處分標準與認定尺度上，可能出現不一致，導致結果落差。衛福部將參考監察院糾正意見，請醫事司召集相關單位研議，建立較一致的參考原則，讓地方在辦理性平事件時，有更清楚的處置依循。

針對外界關切醫師公會是否經常「拖延」處理，石崇良表示，主管機關會督導地方衛生局及醫師公會依規定辦理，並強調過去也曾出現性侵案件遭廢止醫師證書的案例，顯示制度並非無法做出最嚴厲處分，但應依事實與比例原則決定。

不過，石崇良提及「人都會犯錯，不該錯一次就廢止醫師證書」的說法，引發外界反彈。有輿論質疑，性侵與性騷擾並非一般醫療疏失，涉案醫師是否仍可執業，牽涉病人安全與社會信任，主管機關發言不宜過度淡化。外界也提出質疑，制度必須更明確區分「醫療疏失」與「性暴力、性平違失」的本質差異，避免讓被害者感到權益被忽視。

各界認為，醫療場域對病患而言是高度脆弱情境，政府應優先確保安全，相關言論恐讓社會誤解主管機關立場，甚至造成受害者心理壓力。醫界與社會普遍期待，對涉及性侵、性騷擾等案件，應建立更一致且透明的處置標準，避免因程序不一造成落差與爭議。

石崇良重申，調查期間仍需以被害人保護為核心，必要時可採取職務調整或執業限制等方式降低風險；而在事實釐清後，仍可依情節做出相應懲處。台大狼醫案持續延燒，也再次凸顯醫療機構在性平案件通報、調查、懲戒與資訊揭露機制上的缺口。