隔熱紙新制228上路 規畫舊車落日條款？ 交通部：每個階段滾動檢討

交通部今宣布，2月28日起，新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上；消基會交通組召集人李克聰表示，任何新規都需滾動式檢討，若納管新車後管制成效仍有限，公路局就應考慮落日條款，將舊車也納入；交通部公路局表示，每項政策在每個階段都會滾動檢討，但仍要平衡各方的需求，並以務實、可行的原則來滾動檢討政策。

交通部近日公告修正「道路交通安全規則」，並於今天舉辦「汽車隔熱紙透光率法制化管理記者會」，明定2月28日起，新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上。

交通部次長陳彥伯說，去年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，讓民眾對汽車黏貼合格的隔熱紙有所認識；同時也考量國內新車銷售模式、民眾容易選用、未來檢驗方式明確，今年確定法制化，2月28日正式上路，從新車領牌開始納管，舊車則先不溯及既往。

李克聰表示，隔熱紙是汽車道安的第一道防線，此次新規採隔熱紙單品管理，並強調從新車開始納管，若突然要回溯所有車輛恐有擾民的疑慮。

但李克聰也指出，除需積極宣導所有車輛黏貼合格隔熱紙，以及全面宣導舊車駕駛更換合格隔熱紙外，考慮到任何新規都需滾動式檢討，若納管新車後管制成效仍有限，公路局就應考慮落日條款，將舊車也納入。

交通部公路局長林福山表示，國內車輛有監理制度是從1986年開始，隨著環境改變，民眾對於安全觀念有加強的要求 不管是人、路、車相關新規陸續上線。