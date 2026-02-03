隔熱紙新制228上路 規畫舊車落日條款？ 交通部：每個階段滾動檢討
交通部今宣布，2月28日起，新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上；消基會交通組召集人李克聰表示，任何新規都需滾動式檢討，若納管新車後管制成效仍有限，公路局就應考慮落日條款，將舊車也納入；交通部公路局表示，每項政策在每個階段都會滾動檢討，但仍要平衡各方的需求，並以務實、可行的原則來滾動檢討政策。
交通部近日公告修正「道路交通安全規則」，並於今天舉辦「汽車隔熱紙透光率法制化管理記者會」，明定2月28日起，新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上。
交通部次長陳彥伯說，去年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，讓民眾對汽車黏貼合格的隔熱紙有所認識；同時也考量國內新車銷售模式、民眾容易選用、未來檢驗方式明確，今年確定法制化，2月28日正式上路，從新車領牌開始納管，舊車則先不溯及既往。
李克聰表示，隔熱紙是汽車道安的第一道防線，此次新規採隔熱紙單品管理，並強調從新車開始納管，若突然要回溯所有車輛恐有擾民的疑慮。
但李克聰也指出，除需積極宣導所有車輛黏貼合格隔熱紙，以及全面宣導舊車駕駛更換合格隔熱紙外，考慮到任何新規都需滾動式檢討，若納管新車後管制成效仍有限，公路局就應考慮落日條款，將舊車也納入。
交通部公路局長林福山表示，國內車輛有監理制度是從1986年開始，隨著環境改變，民眾對於安全觀念有加強的要求 不管是人、路、車相關新規陸續上線。
針對交通部是否規畫落日條款，納管舊車，林福山說，每項政策都會滾動檢討，但在每個階段檢討政策時，仍要平衡各方的需求，並以務實、可行的原則來滾動檢討政策。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言