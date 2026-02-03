台東又傳男子吃菇類後意識不清 抽血檢驗排除中毒

台東誤食中毒事件不斷，東河鄉38歲周姓男子昨晚食用菇類後感到暈眩、意識不清，友人呼叫救護車送醫治療，起初以為又是食物中毒案，但經醫生檢查發現周男體內鉀離子偏低，就醫後已經返家休養。衛生局表示，周男食用自行栽培的蕈菇，初步排除食物中毒。

台東卑南鄉去年9月發生3名遊客誤將「大花曼陀羅」當成「南非葉」食用中毒送醫。上月衛生局又接獲通報，姚姓男子在鹿野鄉撿拾2顆外型疑似「百香果」的果實吃下，不久後出現食物中毒症狀，衛生局人員研判姚男可能誤食劇毒植物「海檬果」。

昨晚東河鄉周姓男子在家用餐後感到暈眩、意識模糊，懷疑他在晚餐中吃下的菇類可能有問題，經救護車送往台東基督教醫院治療，院方抽血檢查發現，周男體內鉀離子偏低，其餘數值正常，留院觀察約2小時後返家。

台東縣衛生局藥政科調查後表示，周男昨晚吃下肚的蕈菇是自行栽種的菇類，過去吃沒有問題，而且昨晚未出現腹痛或嘔吐等症狀，初判病患自身身體出狀況需要送醫，未列入食物中毒案。