影／勞動部全國北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查
勞動部長洪申翰率隊與職業安全署署長林毓堂及相關人員，上午前往新北市泰山區南亞科廠房建築工地，進行北、中、南區歲末春安聯合檢查。
勞動部鑑於往年歲末年終期間，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，發生職業災害風險相對升高，為督促事業單位加強春節前後之各項防災作為，重視勞工工作安全並協助其落實自主管理，勞動部訂於115年2月3日會同經濟部及地方主管機關於北、中、南三地同步實施春安聯合檢查。
