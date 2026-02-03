快訊

膠原蛋白不能吃？她看婦科總被問一句 醫解答：問題不在本體

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友到醫院做乳房檢查時，都會被醫師詢問「有沒有吃膠原蛋白」，讓她不禁懷疑是否在暗示不建議食用？示意圖／Ingimage
不少人平時會透過保健食品補充營養，一名女網友分享，自己到醫院做乳房檢查時，都會被醫師詢問「有沒有吃膠原蛋白」，讓她不禁懷疑是否在暗示不建議食用？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期做乳房檢查時，醫師都會詢問是否有補充膠原蛋白，她去了兩間醫院，都有被醫師問過，她也回答有吃，對方都還進一步追問產品成分，讓她忍不住發問：「這是代表不建議吃膠原蛋白嗎？」

貼文一出後，引來網友回應「膠原蛋白本身沒有問題，是膠原蛋白這類產品加的添加物有問題」、「說真的膠原蛋白根本就沒必要吃，為什麼要那麼多添加物，是因為膠原蛋白就沒屁用，要用其他的添加物讓你感覺有用」、「要看成分，膠原蛋白本身不會影響荷爾蒙，但有一些會添加含有類似雌激素成分的就不要吃」、「一直都不敢吃⋯留友長知識」。

也有不少醫師現身留言區解答，「婦科路過，遇到肌瘤變多變大的、停經後出血的，十個裡面八、九個都有在吃膠原蛋白，膠原蛋白本身不是問題，而是廠商為了達成美容效果，加了類似荷爾蒙的成分」、「膠原蛋白本身對囊腫或乳癌，目前沒有證據顯示有刺激的效果，但有些複合式的膠原蛋白產品，會增加刺激雌激素」、「吃膠原並不會長膠原，也不會促進膠原增生，反而可能因裡面的添加物長痘痘」。

針對膠原蛋白的補充爭議，衛福部食藥署過去指出，膠原蛋白是人體就能自行合成的物質，廣泛存在於皮膚、骨骼、軟骨、韌帶、肌腱、血管壁及各類結締組織中，同時也是維持肌膚彈性的重要成分之一，並非一定得仰賴額外補充的特殊營養素。

食藥署提醒，若民眾希望透過飲食來幫助膠原蛋白生成，與其單靠保健食品，不如從日常飲食著手，除了魚皮、軟骨等食材外，更應攝取豆類、魚類等優質蛋白質，並搭配多元蔬菜、水果與堅果，均衡飲食反而更有助於膠原蛋白合成。

