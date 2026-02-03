快訊

長者髖部骨折一年內致死率逾2成 48小時搶救手術成關鍵

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東基督教醫院深耕高齡醫療，院內88%髖部骨折患者能在48小時內完成手術，手術後透過跨團隊整合照護，讓長者「站得起來、走得出去」。圖／屏基提供
屏東基督教醫院深耕高齡醫療，院內88%髖部骨折患者能在48小時內完成手術，手術後透過跨團隊整合照護，讓長者「站得起來、走得出去」。圖／屏基提供

台灣已步入高齡化社會，衛福部統計，65歲以上長者事故傷害死因中，跌倒僅次於交通事故為第二名。屏東基督教醫院深耕高齡醫療，院內88%髖部骨折患者能在48小時內完成手術，時效優於日本及新加坡；手術後透過跨團隊整合照護，讓長者「站得起來、走得出去」。

屏基骨科副主任邱國忠指出，台灣髖部骨折發生率高居亞洲第一，主要發生於70歲以上長者，多與骨質疏鬆及跌倒有關。患者在骨折後因長期臥床引發肺部感染、褥瘡、血栓、營養不良及多重慢性疾病惡化等，身體功能迅速退化，一年內死亡率高達20至24%。

美國骨科醫學會指出，老年人髖部骨折入院後應於24至48小時內完成手術，可大幅降低併發症與死亡率，「搶時間」是治療成敗的關鍵。邱國忠表示，髖部骨折不只是把骨頭接好，更重要的是把功能救回來。

他說，由於高齡髖部骨折患者多合併心臟、肺部疾病與嚴重骨質疏鬆，手術風險與複雜度高，屏基成立高齡髖關節骨折照護團隊，整合骨科、復健科、麻醉科、放射科、手術室、營養室等13個部門，為患者量身打造治療流程，並導入骨質疏鬆AI判讀系統，把握黃金48小時完成手術。

病患出院後無縫銜接急性後期照護居家復健，復健科主任王重元表示，超過85%的病人兩周內可恢復行走能力與基本生活自理功能，有效降低失能與長期照護風險。這套整合照護模式去年也獲得生策會SNQ國家品質標章肯定。

屏東基督教醫院深耕高齡醫療，院內88%髖部骨折患者能在48小時內完成手術，時效優於日本及新加坡。圖／屏基提供
屏東基督教醫院深耕高齡醫療，院內88%髖部骨折患者能在48小時內完成手術，時效優於日本及新加坡。圖／屏基提供
屏東基督教醫院深耕高齡醫療，院內88%髖部骨折患者能在48小時內完成手術，時效優於日本及新加坡。圖／屏基提供
屏東基督教醫院深耕高齡醫療，院內88%髖部骨折患者能在48小時內完成手術，時效優於日本及新加坡。圖／屏基提供

