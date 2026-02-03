快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

聽新聞
0:00 / 0:00

北市抽驗網購年節食品結果出爐 這款紹酒雞腸桿菌超標

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
買多多1件高麗菜韭黃豬肉餃子外包裝未標示製造廠商或國內負責廠商地址。圖／北市衛生局提供
買多多1件高麗菜韭黃豬肉餃子外包裝未標示製造廠商或國內負責廠商地址。圖／北市衛生局提供

近年網購食品市場蓬勃發展，隨著農曆春節將至，北市衛生局抽驗網路販售食品電商平台共30件產品，其中7件品質、2件標示不符規定，平台遍及momo購物網、蝦皮購物、買多多、蔣府宴。

衛生局指出，此次查驗冷凍冷藏調理食品10件、糖果9件、菇類9件、竹笙1件及花生及其製品1件，共30件產品，依品項擇定檢驗微生物、防腐劑、漂白劑、著色劑、重金屬、農藥殘留量及黃麴毒素等項目。  

不符規定5件菇類檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」，分別是momo購物網1件鹿茸菇和1件茶樹菇，蝦皮購物1件巴西蘑菇、1件茶樹菇及1件猴頭菇；其中巴西蘑菇同時檢出殘留農藥不符規定及重金屬鎘不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」。  

另外，蔣府宴1件冷凍調理食品詩仙紹酒雞檢出腸桿菌科超過衛生標準，買多多1件高麗菜韭黃豬肉餃子外包裝未標示「製造廠商或國內負責廠商地址」，momo購物網1件金元寶軟糖檢出食品添加物著色劑，但產品外包裝成分未標示檢出的添加物。

衛生局表示，針對不符規定的產品，已移請所轄的新北市、高雄市、基隆市、屏東縣、台中市衛生局後續辦理。

殘留農藥含量不符農藥殘留容許量標準者，違反食安法第15條第1項第5款殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。  

重金屬不符食品中汙染物質及毒素衛生標準、微生物不符食品微生物衛生標準者，違反食安法第17條之規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。  

標示有不實、誇張或易生誤解者，可依違反食安法第28條第1項規定，依同法第45條處4萬元以上400萬元以下罰鍰；標示不全者，可依違反食安法第22條第1項之規定，依同法第47條處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

蔣府宴1件冷凍調理食品詩仙紹酒雞被衛生局檢出腸桿菌科超過衛生標準。圖／北市衛生局提供
蔣府宴1件冷凍調理食品詩仙紹酒雞被衛生局檢出腸桿菌科超過衛生標準。圖／北市衛生局提供
momo購物網1件金元寶軟糖被衛生局檢出食品添加物著色劑，但產品外包裝成分未標示檢出的添加物。圖／北市衛生局提供
momo購物網1件金元寶軟糖被衛生局檢出食品添加物著色劑，但產品外包裝成分未標示檢出的添加物。圖／北市衛生局提供
momo購物網1件鹿茸菇被衛生局檢出殘留農藥不符農藥殘留容許量標準。圖／北市衛生局提供
momo購物網1件鹿茸菇被衛生局檢出殘留農藥不符農藥殘留容許量標準。圖／北市衛生局提供

延伸閱讀

漏稅被查獲 抵稅資格撤銷

【即時短評】陸配可參選立委 卻不能行使立委職權 我們還是法治國嗎？

台北漁產委外17歲員工絞機器亡 北市：雇主涉2刑責

李貞秀明宣誓就職 內政部「已送退出陸籍申請表」：到職前未辦理應解職

相關新聞

流感季來襲急診塞爆 ICU護理師沉重提醒「餘生請把健康置頂」

入冬後氣溫起伏不定，病毒趁勢而起，急診室再度成為最忙碌的場域。一名護理師分享第一線觀察，急診室幾乎被病患塞滿，候診區裡掛著點滴的大人、小孩交錯，哭聲與嘆息聲此起彼落，消毒水味混著焦慮氣息，讓人一走進去就感到沉重。

妙齡女出國旅遊前感冒頻加班 機場嘔吐觸「適航紅線」

農曆春節將至，也將迎來一波出國旅遊潮，聯新國際醫院提醒，規畫行程時，不要輕忽隱藏在身體的健康「未爆彈」…

新車隔熱紙新規228上路 不合格者罰1800元「逾期恐吊扣甚至註銷牌照」

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部今宣布，2月28日起，新車領牌與後續定期驗車時，前擋...

食藥署邊境查驗 知名早午餐「貳樓」、連鎖咖啡店「玉津」餐具出包

食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項，包含水果、食品包裝、調味料等，共14品項不符我國食安規定，在邊境遭攔截。這次又有越南進...

把握回暖可見陽光好天氣 周五入夜再變天、鋒面過後強烈冷氣團抵達

未來1周天氣有劇烈變化，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，主要就是周五晚上開始會有一波比較強的冷空氣影響至下周一，預...

石崇良失言風波首露面 強調毋枉毋縱、不讓被害人二度傷害

台大醫院接連爆出醫師性侵、性騷擾等案件，引發社會譁然。監察院日前針對相關事件提出糾正，要求主管機關檢討制度，避免涉案醫師...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。