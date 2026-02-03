北市抽驗網購年節食品結果出爐 這款紹酒雞腸桿菌超標

近年網購食品市場蓬勃發展，隨著農曆春節將至，北市衛生局抽驗網路販售食品電商平台共30件產品，其中7件品質、2件標示不符規定，平台遍及momo購物網、蝦皮購物、買多多、蔣府宴。

衛生局指出，此次查驗冷凍冷藏調理食品10件、糖果9件、菇類9件、竹笙1件及花生及其製品1件，共30件產品，依品項擇定檢驗微生物、防腐劑、漂白劑、著色劑、重金屬、農藥殘留量及黃麴毒素等項目。

不符規定5件菇類檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」，分別是momo購物網1件鹿茸菇和1件茶樹菇，蝦皮購物1件巴西蘑菇、1件茶樹菇及1件猴頭菇；其中巴西蘑菇同時檢出殘留農藥不符規定及重金屬鎘不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」。

另外，蔣府宴1件冷凍調理食品詩仙紹酒雞檢出腸桿菌科超過衛生標準，買多多1件高麗菜韭黃豬肉餃子外包裝未標示「製造廠商或國內負責廠商地址」，momo購物網1件金元寶軟糖檢出食品添加物著色劑，但產品外包裝成分未標示檢出的添加物。

衛生局表示，針對不符規定的產品，已移請所轄的新北市、高雄市、基隆市、屏東縣、台中市衛生局後續辦理。

殘留農藥含量不符農藥殘留容許量標準者，違反食安法第15條第1項第5款殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。

重金屬不符食品中汙染物質及毒素衛生標準、微生物不符食品微生物衛生標準者，違反食安法第17條之規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

標示有不實、誇張或易生誤解者，可依違反食安法第28條第1項規定，依同法第45條處4萬元以上400萬元以下罰鍰；標示不全者，可依違反食安法第22條第1項之規定，依同法第47條處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

蔣府宴1件冷凍調理食品詩仙紹酒雞被衛生局檢出腸桿菌科超過衛生標準。圖／北市衛生局提供

momo購物網1件金元寶軟糖被衛生局檢出食品添加物著色劑，但產品外包裝成分未標示檢出的添加物。圖／北市衛生局提供