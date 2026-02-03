新車隔熱紙新規228上路 不合格者罰1800元「逾期恐吊扣甚至註銷牌照」

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部今宣布，2月28日起，新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上；針對隔熱紙廠牌及型號，目前已有26家、共378型號完成合格報告審核。

交通部去年預告修正道路交通安全規則，明定新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上，舊車不溯及既往；並在去年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，揭露建議廠牌、型號資訊。

交通部近日公告修正「道路交通安全規則」，並於今天舉辦「汽車隔熱紙透光率法制化管理記者會」，明定2月28日起，新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上。

交通部公路局長林福山表示，隔熱紙議題牽涉到國人各車輛車主的觀念改變，目前國內車輛約2301萬輛，其中1400萬輛為機車，小客車、大客車有近900萬輛，而去年新領小客車數量為41萬輛，國內逐漸重視隔熱紙，希望民眾有正確的觀念及基本的管理。

會中也公布隔熱紙產品合格標誌，該標識有2種方式，一種是業者自行烙印，另一種由專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發。

業者自行烙印的合格標識，其格式由申請者訂定，標識內容至少應包含廠牌、型號及可見光透過率；由車安中心核發的合格標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處（從車內方向往外看，副駕駛座側），黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則。

針對業者申請狀況，林福山表示，目前有39家、共468型號申請合格報告，已有26家、共378型號完成合格報告審核。

其中包含中華汽車4家、132型號；台灣本田1家、34型號；裕隆集團4家、136型號；和泰汽車6家、224型號；國際富豪2家、13型號。而汎德、台灣賓士、福特六和、台灣馬自達、台灣福斯則無提供約定品牌，配合車主需求。

未來檢驗機制部分，林福山說，新車領牌後5年、計程車及幼童車領牌後1年需進行檢驗，屆時會檢查隔熱紙是否黏貼合格產品識別標識，無合格產品識別標識，就會判定檢驗不合格；一般車輛超過5年後，就是每年1檢驗，超過10年每年2檢驗，營運車輛因危險性較高，規定新車每年1檢驗。

經檢驗不合格的汽車，於1個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，依處罰條例第17條，處汽車所有人900元以上、1800元以下罰鍰；逾期1個月者吊扣牌照，逾期6個月就會被註銷牌照。

另外，林福山也表示，會有臨時檢驗的幾站，若發現車輛規格有擅自變更，或是路檢發現車輛規格不符合時，都會要求臨時檢驗。

交通部次長陳彥伯說，人、車、路為道路安全3要素，今年10月整月交通死亡人數較2023年減少117人，減幅17％，行人部分減少7人，減幅3％，顯見整體死亡率下降，但仍有精進的空間；去年2月7日交通部長陳世凱宣布道安三箭，其中揭示推動汽車隔熱紙管理。

陳彥伯指出，去年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，讓民眾對汽車黏貼合格的隔熱紙有所認識；同時也考量國內新車銷售模式、民眾容易選用、未來檢驗方式明確，今年確定法制化，2月28日正式上路，從新車領牌開始納管，舊車則先不溯及既往。