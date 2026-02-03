汽車隔熱紙納管新制 2月28日起新車須符合透光率規定

交通部公路局今天（3日）舉辦「汽車隔熱紙透光率法制化管理記者會」，正式對外說明汽車隔熱紙透光率納管新制內容。交通部表示，未來將以產品源頭管理方式，確保汽車黏貼隔熱紙符合安全標準，兼顧行車安全、車內隱私與隔熱需求。

交通部指出，去年（114年）2月公布「道安三箭」政策時，即揭示將推動汽車隔熱紙管理，並採取先宣導、後法制的方式推進。考量國內氣候條件、道路環境、國人用車習慣及價格可負擔性，並參考各國相關規範，交通部於去年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，協助民眾辨識合格隔熱紙。

交通部進一步說明，已完成修正「道路交通安全規則」第39條及第39條之1，並公告自115年2月28日起實施，適用對象為該日起首次申領牌照的新車。一般車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率須達70%以上，前側窗須達40%以上；計程車及幼童專用車則規定前擋70%以上，其餘車窗及後擋風玻璃均須40%以上。

公路局表示，合格隔熱紙產品將設有合格標識，分為業者自行烙印及由財團法人車輛安全審驗中心核發兩種方式。自行烙印的標識須標示廠牌、型號及可見光透過率；由車安中心核發的標識，則須黏貼於車內前擋風玻璃右下角，原則上每一廠牌、型號黏貼1張。

公路局長林福山今天在記者會中以實車說明新制規定，包含透光率標準、合格標識樣式與黏貼位置。交通部政務次長陳彥伯致詞時指出，隔熱紙納管政策是在兼顧行車安全、車內溫度、隱私及民眾用車需求下推動，並強調這項措施是政府、消費者與產業共同合作的成果。