獨居嬤久沒吃到巧克力糖 基金會陪同購物助辦年貨

中央社／ 台北3日電

農曆年前家家戶戶忙著採買年貨，但對獨居偏鄉、行動不便的長輩來說，卻費力又有風險。老五老基金會舉辦「陪同購物」活動，讓獨居深坑的何阿嬤開心買到很久沒吃的巧克力糖。

77歲的何阿嬤行動不便，平常獨居在深坑較為山上的社區，生活物資主要仰賴社福單位供給。每每想到下山購物的遙遠車程，採購後還需提著重物返家，便很少下山採買。

老五老基金會石碇服務中心與汐止服務中心共同合辦「陪同購物」活動。在志工的陪伴下，何阿嬤不僅補齊食品、清潔衛生用品等物資，也一併買好保暖毛毯等季節性用品、挑了拜拜用的糖果年貨。她開心地說，自己已經很久沒出門，有人陪伴購物、幫忙找需要的東西，還買到好久沒吃的巧克力糖果，很開心。

平常獨居在新北汐止分租套房的72歲蔡阿公，則因車禍左腳開刀導致行動受限，無法久走或外出到較遠的地方。他平日仰賴補助，扣除房租後生活費十分拮据，常以白米、麵條拌醬油或罐頭簡單果腹。

這次蔡阿公在志工陪伴下，在家樂福汐科店購買了食品、生活用品等，減輕基本生活開銷，確保生活得以穩定。蔡阿公心情很好地說，自己從來沒來過賣場，這次買到的魚和雞更是好久沒吃了，很感謝老五老基金會提供的購物金。

老五老基金會北區區長王淑芬透過新聞稿表示，對長輩來說，日常採買可能會對於路程、體力、外出安全、經濟等感到壓力。希望透過陪購活動，讓長輩知道自己不孤單，有人會陪著他們走出家門，過程也鼓勵自主選擇需要的物資，把過年該有的期待和溫度找回來。

「當有人陪在長輩旁邊，會增加長輩的安全感，會更願意出門，甚至在挑選年貨時，也會分享過往過年的回憶。」王淑芬說，這些看似平凡的互動，對長輩而言都是一份珍貴的陪伴。基金會將持續串聯社區資源與企業力量，讓更多獨居長輩在需要時有人同行，把日子過得更安心。

