學生CPR＋AED救回倒地教授 北榮推AI急救模組「阿榮」 拚提升救命品質

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為了讓急救成為全民運動，北榮研發CPR+AED 訓練器，並由民間科技公司進一步建置AI「智慧急救訓練模組（阿榮）」，讓急救技能可以學得更精準。記者翁唯真／攝影
為了讓急救成為全民運動，北榮研發CPR+AED 訓練器，並由民間科技公司進一步建置AI「智慧急救訓練模組（阿榮）」，讓急救技能可以學得更精準。記者翁唯真／攝影

一名年約50歲的國立科技大學電機系教授，去年12月突然於校園內超商外倒下，起初路過的20歲電子系學生呂宥慶以為其跌倒，後來發現不對觸摸脈搏已無呼吸心跳，與另一位學長協力急救並使用AED，成功將教授救回。為了讓急救成為全民運動，北榮研發CPR+AED 訓練器，並由民間科技公司進一步建置AI「智慧急救訓練模組（阿榮）」，讓急救技能可以學得更精準。

身為救生員的呂宥慶表示，原先以為教授是跌倒，怎料湊近一看教授已無呼吸心跳，趕快向周邊尋求協助，剛好一名學長經過協助實施CPR，他則是快步拿取AED，經過電擊一次，教授出現微弱脈搏，經過3分鐘後，救護人員到場，教授也成功救回。

呂宥慶說，父母皆有醫療背景，因此從小耳濡目染，自己因為對救生員有興趣，因此也考取相關證照，當下發現不對沒有多想，就立即施救，他強調，AED的位置他平時就有注意，因此事發當下立刻取AED使用，他認為，急救技能應該要每個人都能學會，因為何時會出現突發狀況沒人知曉，多一個人能伸出援手，就能減少一件憾事。

依據統計，台灣每年約有2萬名心肺功能停止（OHCA）患者，若能在心臟驟停後一分鐘內立即施予CPR並搭配AED，急救成功率可高達90%；但每延遲一分鐘，成功率即下降約7至10%。目前台灣OHCA患者救回存活率約為22.1%，相較於泰國65.1%、新加坡49%等國家，仍有明顯進步空間。

中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國說，民眾執行CPR時，常因胸外按壓過淺無法有效維持血流，過深則可能造成肋骨壓斷，而按壓速度過快或過慢，也同樣會降低急救效果，因此「正確而穩定的CPR」至關重要。

陳相國表示，北榮研發「阿榮」的輔助訓練設備，並技轉予相關科技公司，應用於急救教育訓練中，能有效協助民眾清楚掌握正確的按壓深度與頻率，提升實際救命能力。

科技公司捐贈23台「阿榮」給予北榮，今舉行捐贈儀式，期待能有效擴大急救訓練量能，讓急救教育持續向社區扎根，全面提升全民應變與救援能力。

立法院厚生會執行長陳柏同表示，厚生會自推廣1995年開始推廣心臟停止後黃金救援，不僅要讓民眾會做及趕做，透過推廣與訓練，期待全民都能自重要時刻伸出援手，救人一命。

為了讓急救成為全民運動，北榮研發CPR+AED 訓練器，並由民間科技公司進一步建置AI「智慧急救訓練模組（阿榮）」，讓急救技能可以學得更精準。記者翁唯真／攝影
為了讓急救成為全民運動，北榮研發CPR+AED 訓練器，並由民間科技公司進一步建置AI「智慧急救訓練模組（阿榮）」，讓急救技能可以學得更精準。記者翁唯真／攝影

