獨老吃不好宅家裡 弘道盼外送叫車平台數位助老

國內調查發現，94%獨老長輩營養不均，21.4%每月只外出0到2次；弘道老人基金會攜手企業啟動點餐捐款助老公益計畫，後續盼教長輩使用外送和叫車平台，協助自主外出、吃得營養。

弘道老人基金會與Uber、Uber Eats平台合作， 今天舉辦「點一份溫暖，叫一趟陪伴」記者會。弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，根據主計總處統計，台灣正式邁入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上年長者，而營養不足與外出不便，是影響長者健康與生活品質的2大挑戰。

李若綺指出，根據聯合國活躍老化的定義，保持尊嚴和自主移動對長者至關重要。弘道基金會對受服務的超過1000名長輩，進行2024年外出行動暨營養餐食調查，報告發現，長輩最常見外出需要是就醫、赴社區據點及購買食材。令人驚訝的是，有21.4%的長者幾乎不外出。

李若綺說明，這群幾乎足不出戶的長輩每個月外出次數只有0到2次，這與一般人習慣每天外出的情況大不相同，長者不願出門與生理和心理因素有關。為了改善此情況，基金會希望通過教導長輩使用Uber等平台，讓他們學會新工具，進而能夠自主、尊嚴地前往想去的地方。

李若綺表示，基金會同時向長輩進行飲食營養調查，超過8成長輩自認營養均衡，但與國健署營養標準相比，實際上只有6%長者符合要求，高達94%長者營養攝取未達建議標準。大多數長者自己煮飯，希望能讓他們有更多機會接觸到營養均衡的餐食，UberEats平台就是好選項之一。

弘道基金會盼攜手Uber、Uber Eats，實際幫助長者吃得營養、行得安心。Uber Eats公關傳媒總經理邱凱迪說，今年將號召百名外送員投入獨居長輩送餐服務，與社區據點合作，媒合固定送餐長輩，讓外送員不僅為銀髮族送上營養均衡的美食，更能親自上門關懷長輩。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，面對台灣超高齡元年，邀請消費者一起支持這項公益計畫，自即日起至2月22日，用戶只要於Uber Eats「帳戶」輸入優惠序號「送一份溫暖」後，外送美食訂單不含生鮮雜貨及外帶自取，滿新台幣299元即可享有單次95折優惠。

李佳穎指出，單筆訂單最高折抵20元，就每筆符合門檻訂單，Uber Eats將同步捐出20元等值公益資源給弘道基金會資助年長者，捐贈累積上限為100萬元，達上限後不再累積。她說：「這不只是一次合作，更是我們對高齡議題長期投入的開始，期待成為年長者最堅實生活夥伴。」

另外，為回應長者在交通不便與社會孤立的問題，Uber去年捐出總價值超過百萬元的乘車優惠序號，預計將支持弘道老人福利基金會推動「寒冬助老」獨居弱勢長輩關懷計畫，幫助長者安心往返辦年貨、共餐圍爐，或參與社區活動，減輕移動負擔。