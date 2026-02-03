流感季來襲急診塞爆 ICU護理師沉重提醒「餘生請把健康置頂」
入冬後氣溫起伏不定，病毒趁勢而起，急診室再度成為最忙碌的場域。一名護理師分享第一線觀察，急診室幾乎被病患塞滿，候診區裡掛著點滴的大人、小孩交錯，哭聲與嘆息聲此起彼落，消毒水味混著焦慮氣息，讓人一走進去就感到沉重。
加護病房（ICU）護理師林婷在臉書「林婷一下吧 icu護理師」發文寫道，近期多種病毒同時流行，只要免疫力稍弱，就可能接連中招。她看到不少患者神情疲憊，小朋友因害怕打針放聲大哭，身為第一線醫護，內心滿是心疼與無奈。感嘆許多人平時為生活煩惱不已，直到真正走進醫院，才會發現在健康面前，其他事情都顯得微不足道。
適逢藝人大S去年因流感併發症離世滿一周年，相關話題再次引發社會關注。林婷提醒，健康不能等到生病後才重視，規律飲食、充足睡眠看似平凡，卻是最基本也最有效的防線；天冷時該保暖就保暖，別只顧外表美觀；一旦身體出現警訊，務必及早就醫，別逞強硬撐。
「餘生請把健康置頂。」林婷直言，很多人是在生病後才懂得珍惜健康、住院時才體會陪伴的可貴，與其抱怨生活，不如在這個病毒活躍的季節，把照顧好自己與家人當成最重要的事。謹記「再厲害的人，在疾病面前沒有半點討價還價的餘地」。
