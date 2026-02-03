食藥署邊境查驗 知名早午餐「貳樓」、連鎖咖啡店「玉津」餐具出包

食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項，包含水果、食品包裝、調味料等，共14品項不符我國食安規定，在邊境遭攔截。這次又有越南進口黑胡椒粒檢出禁用的蘇丹色素四號，而人氣美式早午餐品牌「貳樓 Second Floor」、主打高品質的「玉津Y.J coffee」，委託廠商進口的中國食品容器具分別驗出螢光增白劑及蒸發殘渣不合格，必須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬表示，由輸入業者「鴻慶成食品有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批越南的黑胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計近半年，從114年7月26日至115年1月26日止，受理越南的黑胡椒粒，報驗45批，檢驗不合格9批，不合格率20%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年11月8日起至116年1月21日止，針對越南的黑胡椒粒在邊境採監視查驗，必須100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

蔡佳芬指出，不合格的食品容器具品項，是由輸入業者「津喜企業有限公司」報驗的中國餐盒，檢出螢光增白劑，我國食安法規定，螢光增白劑為不得檢出，使用的餐廳為玉津咖啡。該包裝容器具食品接觸面為「蠟或紙漿製品」，近6個月內累計4批不合格，故針對同產地、同產品調整為加強抽批查驗。

另一項不合格的品項，是由輸入業者「禾啟股份有限公司」報驗的中國紙袋，以4%醋酸於60℃放置30分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣40ppm，我國食安法的蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，使用的餐飲業者為貳樓餐廳。該包裝容器具食品接觸面為「塑膠類」，近6個月內累計1批不合格，故針對同產地、同產品採一般抽批查驗。