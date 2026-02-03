快訊

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

批高鐵忽視百萬雲林北漂族權益 許宇甄：嚴正要求落實交通正義

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。記者陳正興／攝影
國民黨立委許宇甄。記者陳正興／攝影

針對有媒體報導將高鐵「苗彰雲」三站列為營運後段班，甚至以「營運黑洞」形容，國民黨立委許宇甄今日表示，雲林站並非運量低迷，而是班次嚴重不足導致供不應求的惡性循環。她強調，雲林鄉親不是不搭高鐵，而是根本搶不到票，政府不應以錯誤的數據解讀來掩蓋長期忽視雲林交通權益的事實。

許宇甄表示，根據最新統計，高鐵雲林站2025年10月進出站人次已突破35萬大關，在每小時僅有一班車的限制下，成長力道依然強勁。然而，許多雲林子弟因票源稀缺，被迫轉往台中或嘉義站搭乘，這些「被迫外流」的運量最後卻被算在鄰近車站頭上，導致雲林站數據被嚴重低估。這不是運量低，這是供給端被扼殺後的假象。

許宇甄進一步分析，雲林籍子弟遍布全台，特別是台北市、新北市、桃園市等地的雲林同鄉會，規模皆達數十萬人，整體北漂雲林鄉親超過百萬。每逢假日，這群外地打拚的子弟返鄉需求驚人，如果高鐵公司與交通部長期以「設籍人口」或「現行旅次」來評估運能，持續以不精準的數據推諉增班責任，是對支持國家建設的雲林人極大的不公平。

許宇甄強調，交通建設的核心在於「區域平權」與「社會責任」，她與立委張嘉郡、丁學忠已多次聯手要求高鐵公司，在高鐵採購新車到位後，必須優先配置運能於雲林站，重視雲林運量需求，達到每半小時一班車目標。徹底解決鄉親「看得到、坐不到」的交通痛點。

許宇甄向交通部與高鐵公司喊話，應立即針對雲林站進行更精準的運量評估，而非躲在失真的數據背後怠惰。她強調，高鐵的營運紅利應回饋給所有乘客，未來她將在立法院持續緊盯增班進度，捍衛雲林人的交通尊嚴，直到中央給出具體的增班時程表為止。

延伸閱讀

罷免立委伍麗華連署涉不實案 國民黨2編審與志工團長認罪

賴總統盼民眾評評理 許宇甄批賴淪「名嘴總統」格局盡失

涉罷免伍麗華不實連署案 國民黨組發會3人認罪

民進黨喊在野勿拖審美台關稅協議 許宇甄：民進黨蓋牌黑箱還甩鍋

相關新聞

食藥署邊境查驗 知名早午餐「貳樓」、連鎖咖啡店「玉津」餐具出包

食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項，包含水果、食品包裝、調味料等，共14品項不符我國食安規定，在邊境遭攔截。這次又有越南進...

把握回暖可見陽光好天氣 周五入夜再變天、鋒面過後強烈冷氣團抵達

未來1周天氣有劇烈變化，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，主要就是周五晚上開始會有一波比較強的冷空氣影響至下周一，預...

批高鐵忽視百萬雲林北漂族權益 許宇甄：嚴正要求落實交通正義

針對有媒體報導將高鐵「苗彰雲」三站列為營運後段班，甚至以「營運黑洞」形容，國民黨立委許宇甄今日表示，雲林站並非運量低迷，...

9款iPhone掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 7款更值錢、這款淘汰變0元

蘋果（Apple）舊換新Trade in過3個月又調整價格！蘋果Trade in舊換新價格，從2025年9月推出iPhone 17系列後、9月、11月共調整2次價格，聯合新聞網《科技玩家》再次發現今日（2月3日）微調了二手價格，iPhone 16系列少了200元、但也有舊手機變得更值錢，且再次淘汰一款iPhone變0元。《科技玩家》製做「蘋果Trade in舊換新 iPhone價格變化」懶人包帶你一次看清楚。

從南陽街賣到洛杉磯 鄭凱隆用AI製茶機加速國際布局

這次他不只賣茶，更要把AI帶入手搖產業。手搖飲不僅是解渴，更是年輕人的時尚圖騰。從台北南陽街一家歇腳亭小茶舖起家，聯發國際董事長鄭凱隆在手搖飲界寫下30年傳奇後，再度推出新品牌「UG 」，一登場便引爆排隊潮。面對全球茶飲市場的激烈競爭，他如何靠一台能計算每一滴成本的AI機器，解決美國人力高昂的痛點？面對川普宣布高關稅的那一晚，他又是如何安撫全球加盟主，化危機為轉機？

周六強烈冷氣團「挑戰寒流」先濕冷後轉乾 本周溫度恐劇烈震盪

冷空氣今天開始逐漸減弱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，各地溫度逐日回升，周四、周五中午甚至會感覺到有點溫暖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。