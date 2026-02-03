把握回暖可見陽光好天氣 周五入夜再變天、鋒面過後強烈冷氣團抵達

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周五晚上開始會有一波比較強的冷空氣影響至下周一，預估這波冷空氣的強度會來到強烈大陸冷氣團，各地溫度都會明顯偏低。本報資料照片
未來1周天氣有劇烈變化，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，主要就是周五晚上開始會有一波比較強的冷空氣影響至下周一，預估這波冷空氣的強度會來到強烈大陸冷氣團，各地溫度都會明顯偏低。

今天的天氣，林伯東表示，大陸冷氣團正要減弱，東海上和黃海還是有明顯的冷空氣雲系影響台灣，今天清晨各地還是有低溫出現，金門今晨只有9度左右、馬祖8度左右，其他地方低溫12至13度左右，清晨還是受到冷空氣影響。迎風面的雲系偏多，基隆北海岸、東半部地區多多少少還是有零星降雨情形。

林伯東表示，白天北部、宜蘭雲量比較多，所以白天高溫只有18度，還是比較涼，中南部則是要注意溫差大。花東地區因為水氣比較多，白天高溫大概只有23度。降雨區域基本上是東半部的降雨。

未來1周天氣，林伯東說，到了明天晚上開始，高壓逐漸已經出海，台灣慢慢轉為東南風的環境。然後到周四晚上華南有另外一波鋒面正在逐漸建立當中，周五晚上台灣就會受到鋒面系統、緊接著就是大陸高壓影響。這波冷空氣強度是強烈大陸冷氣團，這樣的情形會一直延續到下周一清晨。下周一白天之後高壓出海，冷空氣影響才會有減弱的趨勢。

他說，明天至周五白天，主要是穩定的天氣，環境偏南風。西半部地區普遍早晚有霧，也都可能有溫差大情形，金馬地區一整天都可能有霧。

周五晚上至周六鋒面通過、強烈大陸冷氣團南下，各地明顯轉冷，林伯東表示，西半部地區白天高溫只剩下13、14度，尤其周六台北、宜蘭持續可能有低溫發生。整體降雨狀況來說，這幾天容易下雨，北部2000公尺以上高山可能有降雪情形，中部地區、花蓮地區3000公尺以上高山也可能降雪。

林伯東表示，周日至下周一清晨持續受到冷空氣影響，但降雨情形稍微緩和下來，中部、南部早晚比較冷，零星區域可能有低溫情形，北部、宜蘭可能會有持續低溫，整個低溫情形大致上11、12度左右。

下周一白天起強烈大陸冷氣團減弱，各地天氣轉趨穩定，逐漸放晴。林伯東表示，早晚都會比較冷，大致上12至14度左右，北部、宜蘭還是會有零星低溫。

周日至下周一清晨的天氣。圖／中央氣象署提供
今天的天氣。圖／中央氣象署提供
周五晚上至周六的天氣。圖／中央氣象署提供
明天至周五白天的天氣。圖／中央氣象署提供
下周一白天起的天氣。圖／中央氣象署提供
