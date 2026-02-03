網售國外購買化妝品違規 高雄裁罰金額逾99萬元

高雄市衛生局表示，近年不少民眾在網路上轉賣從國外購買的化妝品，包括化妝水、唇膏等，此舉已違反「化粧品衛生安全管理法」，去年共查獲63件違規，裁處金額達99萬餘元。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，出國旅遊人數在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後持續成長，也帶動購物消費，不少民眾把國外買的化妝品放上網路轉賣，已違反「化粧品衛生安全管理法」販售化妝品須辦理產品登錄及產品標示規定。

根據衛生局統計，去年高雄共查獲63件違法販售化妝品，裁處金額達99萬5000元。衛生局提醒，化妝品須辦理登錄及標示才可合法販售，網購非合法輸入品安全保障不足，民眾販售及購買前應三思。

衛生局指出，不少民眾在國外購買太多化妝品，就上網轉賣，違者依法可裁處1萬至100萬元罰鍰。去年查到的違反販售化妝品，以化妝品或油及面霜、乳液類最多，有28件，共裁罰51萬1000元；其次是沐浴乳、洗髮乳等，有13件，共裁罰16萬元；還有唇膏、香皂、指甲油等。

衛生局提醒，依法玻璃安瓿（AMPOULE）容器不可作為化妝品容器使用，民眾如果從國外購買玻璃安瓿為容器的化妝品供個人自用（不得販售），須事先填具「化粧品貨品進口同意申請書」（https://gov.tw/4bz），向衛生福利部食品藥物管理署申請後才能輸入。

衛生局強調，國外購買的化妝品非國內廠商合法輸入，使用前若未注意產品用途、正確使用方式及注意事項等，以致刺激、過敏、紅腫等肌膚傷害，僅能自行向國外求償，購買前仍應謹慎，以保障自身安全。