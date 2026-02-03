林佳龍宣導旅遊安全 五大事項出國前應注意

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

農曆春節長假即將到來，許多國人計劃出國旅遊，外交部發表領務宣導影片，外交部長林佳龍於影片中提醒國人出國旅遊應注意事項，期許國人出國前做好萬全準備，讓旅途更順心愉快。

林佳龍提醒國人出國旅遊前應準備與注意事項：（一）建議國人先確認護照效期達6個月以上，方能順利登機；（二）護照空白頁少於4頁者，宜提早申請換發護照或加頁；（三）護照內頁不可自行加蓋觀光紀念章；（四）出國前請上外交部領事事務局官網，查詢旅遊目的地的入境與簽證規定，並建議投保足額之海外旅遊保險；（五）對於規劃海外自駕旅遊的國人，提醒除應備妥台灣駕照及國際駕照外，赴日本自駕者亦應預先在國內辦妥駕照日文譯本。

為預防旅行期間可能風險及因應緊急情況，林佳龍呼籲民眾行前先下載「旅外安全指南APP」或加入外交部領務局LINE官方帳號（@boca.tw），以獲得實用的旅外安全重要資訊；並在出發前於領務局官網或LINE官方帳號完成「出國登錄」，一旦在國外發生突發狀況，駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。

最後，國人倘在海外遭遇急難事件，可直接撥打我國在當地或兼轄的駐外館處24小時緊急聯絡電話，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095（諧音：你幫我，你救我）（該專線在國內撥打免付費，自海外撥打當地國國際碼+886-800-085-095則須付費）。

外交部表示，春節連假期間，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將暫停對外服務，但為提供國人旅外急難救助服務，設在桃園國際機場的「外交部緊急聯絡中心」仍將全年無休，每天24小時均有專人輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件，落實外交部為民服務不打烊。

