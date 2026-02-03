快訊

上午9時42分花蓮秀林鄉發生規模3.2有感地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
今日（2月3日）上午9時42分左右，花蓮縣秀林鄉發生規模3.2的有感地震，地震深度約22.1公里，屬於極淺層地震。震央位於花蓮縣政府北方約37.3公里處。此次地震最大震度為2級，花蓮縣太魯閣與宜蘭縣南澳兩地感受到輕微搖晃。

最大震度2級地區：花蓮縣、宜蘭縣

震度2級屬於輕震，多數人可感受到搖晃，電燈及懸掛物有輕微擺動，靜止車輛也會有輕微晃動。此震度規模下，通常不會造成結構損害或重大災情，民眾不必過度恐慌，但仍應保持注意，留意可能的餘震。

此次地震規模為3.2，未達3級震度，因此暫時無需實施特別防災措施。建議國人平時仍應了解並熟悉正確的防震避難動作，如「趴下、掩護、穩住」，確保自身安全。

花蓮地區過去曾有多起地震紀錄，住民和旅客可持續關注官方發布的地震資訊，提升災害防範意識。地震發生時，保持冷靜並依照防震指引行動，避免造成不必要的傷害。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

