快訊

土城11歲女童昨猝死…今同戶1家7口一氧化碳中毒 警消追查是否有關連性

大S猝逝周年流感再起！研究揭「缺1營養素」恐成重症關鍵 最佳防護食物是它

大S逝世週年紀念像揭幕 具俊曄穿「27年前熙媛送的大衣」現身惹鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

中台灣燈會2月15日登場 22條公車路線2條假日免費接駁車疏運

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
市府假日期間加開捷運市府線、台鐵松竹線2條免費接駁路線。圖／台中市政府提供
市府假日期間加開捷運市府線、台鐵松竹線2條免費接駁路線。圖／台中市政府提供

2026中台灣燈會「幸福蜜馬」2月15日到3月3日在台中市水湳中央公園登場，去年燈會吸引超過520萬人次入場，市府今年為了紓解交通，整合大眾運輸與假日免費接駁，平時有22條公車路線經過會場，假日加開市府線與松竹線免費接駁，串連捷運、台鐵與高鐵。

交通局長葉昭甫指出，中台灣燈會場地是腹地廣大、交通便利的中央公園，今年燈會設有7大展區，並融合經典IP「姆明家族」和東方文化，還有大型氣偶科技與傳統花燈工藝，預計將吸引大量親子遊客，市府已提前規畫疏運措施，確保燈會期間交通順暢。

葉昭甫表示，燈會期間平日建議搭公車前往，行經會場周邊的公車路線包含綠4（含延）、6、6副、8、23、25、28、54、82（含延）、88、156、157（含延繞）、354、525、528、529、555、675，共22條；若要搭乘捷運，可以搭到文華高中站，下車步行到河南長安路口，轉乘525公車到靠近會場的台中流行影音中心。

葉昭甫補充，假日人潮較多，交通局會加開市府線與松竹線2條免費接駁路線，分別從捷運市政府站和台鐵松竹站出發，方便外縣市旅客；接駁車搭配燈會開燈時間發車，往會場方向從下午4時半到晚上9時半，離場方向從下午5時半到晚上10時半，每15到20分鐘一班，坐滿發車。

交通局提醒，民眾若要自行驅車前往，可以到2026中台灣燈會即時交通網查詢路況；另外配合活動交通管制，燈會期間YouBike站點敦化凱旋路口與自我體驗區（僑大八街）2站暫停營運，其餘站點加強車輛調度，歡迎民眾多加利用大眾交通運輸。

中台灣燈會期間，有22條公車路線行間會場周邊。圖／台中市政府提供
中台灣燈會期間，有22條公車路線行間會場周邊。圖／台中市政府提供

延伸閱讀

拜松竹福德廟、逛昌和公園免苦尋車位！台中北屯昌平停車場2月1日啟用

武陵農場櫻花季2月13日登場 中市推賞櫻專車

台中跳蛙公車寒假調整班距 2月開學恢復

中市公園周圍路口增設「小綠人」 看得到秒數過馬路更安心

相關新聞

今天雨停回暖、周五起變天恐2階段氣溫直墜探個位數 不排除達寒流門檻

終於放晴了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天至周五白天整體天氣較穩定，東半部雲量較多，...

周六強烈冷氣團「挑戰寒流」先濕冷後轉乾 本周溫度恐劇烈震盪

冷空氣今天開始逐漸減弱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，各地溫度逐日回升，周四、周五中午甚至會感覺到有點溫暖...

上午9時42分花蓮秀林規模3.2地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午9時42分，在花蓮縣政府北方37.3公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模3.2...

中台灣燈會2月15日登場 22條公車路線2條假日免費接駁車疏運

2026中台灣燈會「幸福蜜馬」2月15日到3月3日在台中市水湳中央公園登場，去年燈會吸引超過520萬人次入場，市府今年為...

30歲偏頭痛多人就診 醫師提醒晚睡、睡前用3C產品易誘發

熬夜作息不正常，可能誘發頭痛。台中李綜合醫院神經內科門診，最近有幾位30多歲的患者，出現偏頭痛症狀，醫師發現共通點都是凌...

蔣萬安推無菸城市 陳宥丞曝民眾支持度...建議3點配套

台北市長蔣萬安推無菸城市，北市府想借鏡日本戶外設密閉吸菸室經驗，卻被中央回函「四面關窗就屬室內、菸害防制法規定室內不能吸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。