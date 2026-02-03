中台灣燈會2月15日登場 22條公車路線2條假日免費接駁車疏運

2026中台灣燈會「幸福蜜馬」2月15日到3月3日在台中市水湳中央公園登場，去年燈會吸引超過520萬人次入場，市府今年為了紓解交通，整合大眾運輸與假日免費接駁，平時有22條公車路線經過會場，假日加開市府線與松竹線免費接駁，串連捷運、台鐵與高鐵。

交通局長葉昭甫指出，中台灣燈會場地是腹地廣大、交通便利的中央公園，今年燈會設有7大展區，並融合經典IP「姆明家族」和東方文化，還有大型氣偶科技與傳統花燈工藝，預計將吸引大量親子遊客，市府已提前規畫疏運措施，確保燈會期間交通順暢。

葉昭甫表示，燈會期間平日建議搭公車前往，行經會場周邊的公車路線包含綠4（含延）、6、6副、8、23、25、28、54、82（含延）、88、156、157（含延繞）、354、525、528、529、555、675，共22條；若要搭乘捷運，可以搭到文華高中站，下車步行到河南長安路口，轉乘525公車到靠近會場的台中流行影音中心。

葉昭甫補充，假日人潮較多，交通局會加開市府線與松竹線2條免費接駁路線，分別從捷運市政府站和台鐵松竹站出發，方便外縣市旅客；接駁車搭配燈會開燈時間發車，往會場方向從下午4時半到晚上9時半，離場方向從下午5時半到晚上10時半，每15到20分鐘一班，坐滿發車。