快訊

土城11歲女童昨猝死…今同戶1家7口一氧化碳中毒 警消追查是否有關連性

大S猝逝周年流感再起！研究揭「缺1營養素」恐成重症關鍵 最佳防護食物是它

大S逝世週年紀念像揭幕 具俊曄穿「27年前熙媛送的大衣」現身惹鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

30歲偏頭痛多人就診 醫師提醒晚睡、睡前用3C產品易誘發

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
李綜合醫院神經內科醫師李奕德提醒，過年期間作息正常避免引起頭痛。記者游振昇／攝影
李綜合醫院神經內科醫師李奕德提醒，過年期間作息正常避免引起頭痛。記者游振昇／攝影

熬夜作息不正常，可能誘發頭痛。台中李綜合醫院神經內科門診，最近有幾位30多歲的患者，出現偏頭痛症狀，醫師發現共通點都是凌晨12點後、甚至更晚才入睡，睡前習慣使用3C產品，醫師提醒，將到的農曆春節假期長達9天，多數民眾因打牌、追劇、外出旅遊而作息不正常或熬夜，可能都會誘發頭痛。

李綜合醫院神經內科醫師李奕德表示，最近天氣忽冷忽熱，冷氣團來襲讓氣溫驟降，門診中常見患者因低溫刺激、天氣變化導致偏頭痛，主要是氣溫降低時收縮刺激神經。少數患者頭痛的原因，因長時間熬夜、晚睡或作息不正常造成。

李奕德表示，最近有兩名30多歲患者，主述經常偏頭痛，吃藥都不見改善，只好到醫院求診。經過詢問後發現，患者習慣在睡前躺在床上滑手機、追劇，有時忘了時間，就一直看下去。其中一人每天在午夜12點後才會入睡，另外一位更晚，在凌晨兩點多才睡，因長時間晚睡、熬夜，隔天又要上班，睡眠不規律，加上睡眠時間不足，腦部無法充分休息引發頭痛。

李奕德說，過年長達9天的假期，常見民眾熬夜打牌，睡眠時間突然變化，不是睡得太少、就是一次睡太多，作息與平時大不同，影響大腦對神經傳導物質的調控，進而引發頭痛。

過年期間常大魚大肉，攝取過多高油、高鹽的食物，如果再加上飲酒，水分攝取量不足，也可能間接誘發頭痛。李奕德建議，盡量維持平時的作息，睡前避免滑手機，由於3C產品產生的藍光會影響生理時鐘，讓睡眠品質下降，最好在年假期間，照顧好身體的節奏，才能遠離病痛。

延伸閱讀

醫：台灣青少年偏頭痛盛行率15分之1 宜詳擬治療計畫

長時間滑手機 醫示警傷眼恐「短片視覺症候群」

出國需提前3小時到機場？過來人曝超慘經歷：嚇到一次就學乖

他曝霍諾德爬台北101登頂後滑手機「先做1事」 網笑：上面訊號比較好

相關新聞

今天雨停回暖、周五起變天恐2階段氣溫直墜探個位數 不排除達寒流門檻

終於放晴了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天至周五白天整體天氣較穩定，東半部雲量較多，...

周六強烈冷氣團「挑戰寒流」 先濕冷後轉乾 本周溫度恐劇烈震盪

冷空氣今天開始逐漸減弱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，各地溫度逐日回升，周四、周五中午甚至會感覺到有點溫暖...

上午9時42分花蓮秀林規模3.2地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午9時42分，在花蓮縣政府北方37.3公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模3.2...

中台灣燈會2月15日登場 22條公車路線2條假日免費接駁車疏運

2026中台灣燈會「幸福蜜馬」2月15日到3月3日在台中市水湳中央公園登場，去年燈會吸引超過520萬人次入場，市府今年為...

30歲偏頭痛多人就診 醫師提醒晚睡、睡前用3C產品易誘發

熬夜作息不正常，可能誘發頭痛。台中李綜合醫院神經內科門診，最近有幾位30多歲的患者，出現偏頭痛症狀，醫師發現共通點都是凌...

蔣萬安推無菸城市 陳宥丞曝民眾支持度...建議3點配套

台北市長蔣萬安推無菸城市，北市府想借鏡日本戶外設密閉吸菸室經驗，卻被中央回函「四面關窗就屬室內、菸害防制法規定室內不能吸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。