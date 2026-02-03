蔣萬安推無菸城市 陳宥丞曝民眾支持度...建議3點配套

台北市長蔣萬安推無菸城市，北市府想借鏡日本戶外設密閉吸菸室經驗，卻被中央回函「四面關窗就屬室內、菸害防制法規定室內不能吸菸。」民眾黨議員陳宥丞說，據研考會資料八成三市民反感路上聞菸味，他認為市府應有四點配套。

陳宥丞建議，第一，就算目前中央法規卡在「室內就必須禁菸」，能否參考日本東京做法，採半開放、或負壓吸菸室方式處理；第二，每一個試辦地點，也應該更明確溝通，從里鄰居民、使用者都要清楚規定，在哪裡抽菸不影響別人；第三，也是最困難一點，如何稽查及檢舉、甚至開罰，以上種種都需要完整配套處理。

陳宥丞說，無菸城市要落實，當然會遇到溝通與執法上的困難，這不是一朝一夕的事情，市府應提前因應溝通配套。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康