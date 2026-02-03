回暖可見陽光、明起上看30度高溫 周末變天不排除寒流來襲

白天起大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。北部、東部高溫約18至22度、低溫14至16度；中南部高溫約22至26度、低溫16至18度。夜晚至次晨仍受輻射冷卻影響，沿海空曠與近山郊區仍有局部11至13度低溫，早出晚歸留意保暖。

林孝儒說，明天至周五台灣轉受高壓迴流帶來的偏東至東南風影響，且整體水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多雲、穩定天氣為主。花東地區因地形迎風，雲量時多並有局部短暫陣雨，西部晨間也可能有局部霧要留意。各地氣溫回升，白天舒適偏暖，南部略熱；北部至東部高溫20至24度，低溫約15至18度；中南部高溫約25至30度，低溫約15至19度。環境偏乾，清晨輻射冷卻仍明顯，日夜溫差大。

本周末為明顯轉冷的變化期。林孝儒表示，周末隨鋒面通過後，新一波冷空氣南下。北部與東部最快自周五夜間起轉陰有雨並逐步轉冷；中南部雖降雨有限，以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。北部至東北部平地低溫可下探11至13度，周日為本波冷空氣最強時段，期間雖環境水氣漸有減少趨勢，但海拔3000公尺以上或北部2000以上高山在近冰點條件下，仍有個態降水如霰、雪或結霜霧淞機會。

他表示，冷空氣強度仍有待觀察，不排除加強或達寒流可能。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。