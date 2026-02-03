快訊

雲林縣衛生局年節食品抽驗 古早味塩梅糕涉標示不符

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣衛生局加強抽驗年節食品。圖／雲林縣衛生局提供
農曆春節將至，雲林縣衛生局加強年節食品把關，卻在抽驗中發現「古早味油蔥塩梅糕」標示不符情形。衛生局指出該產品檢出防腐劑與甜味劑含量，雖均符合法規，但外包裝未依法標示添加物，已違反食品標示規定，已追溯來源並移請外縣市權責機關後續處理。

雲林縣衛生局自去年11月底起啟動「春節應景食品抽驗稽查專案」，針對應景食品製造業者、年貨大街及食品販售業、年菜餐廳等進行稽查與抽驗，共查核50家次，其中1家有部分缺失，經限期改善後已符合規定；另抽驗105件年節食品，涵蓋生鮮肉品、水產品、加工肉品、糕餅、花生堅果、醃漬蔬菜及年菜調理食品等。

衛生局指出，其中1件油蔥塩梅糕檢出防腐劑己二烯酸0.15公克／公斤及甜味劑蔗糖素0.02公克／公斤，雖未超過法定限量，但因外包裝未如實標示，已核定違規。經調查，該產品來源為外縣市業者，已移請該縣市衛生局持續追蹤處辦，其餘104件檢驗結果均符合規定。

衛生局也提醒，二氧化硫常用於乾貨與脫水蔬菜以防止褐變，但不宜過量攝取；過氧化氫（俗稱雙氧水）雖具殺菌作用，但不得殘留於食品中，亦禁止用於魚丸、麵製品及豆製品；另如皂黃、二甲基黃、二乙基黃等工業色素，依法不得添加於食品，食用恐危害健康。

衛生局長曾春美呼籲，民眾採買年節食品時應遵守「六不原則」，包括標示不清不買、顏色過於鮮豔不買、氣味異常不買、來源不明不買、包裝破損不買及避免過量採購；並提醒食品業者與消費者烹調時落實食品中毒預防五要原則，以確保年節飲食安全。若有食品衛生疑問，可洽雲林縣衛生局食品衛生科專線諮詢。

