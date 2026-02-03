「西望洋」颱風最快明天生成 賈新興：周末強烈冷氣團 春節可望好天氣

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周六至周日受強烈大陸冷氣團影響，下周三傍晚至下周四有受偏強東北季風影響的機率。本報資料照片
周六至周日受強烈大陸冷氣團影響，下周三傍晚至下周四有受偏強東北季風影響的機率。本報資料照片

今天起天氣好轉，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今天至周五偏東風，氣溫回升、宜花東水氣多。周六至周日受強烈大陸冷氣團影響，下周三傍晚至下周四有受偏強東北季風影響的機率。農曆春節期間氣溫以偏暖至正常的機率較高，降雨則以偏少的機率較高。

此外，他說，周三至周四今年第2號颱風「西望洋」有生成的機率，生成後有朝菲律賓方向移動的趨勢。日本北海道一帶周五有發生暴風雪的機率，遊日旅客留意。

天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後宜花東山區有零星短暫雨。周四至周五，花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。周六至周日，受強烈大陸冷氣團影響，周六桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨，新竹至台中亦有零星短暫雨， 午後台中以南山區亦有零星短暫雨。深夜至周日清晨，彰化以南亦有零星短暫雨，桃園以北及宜花東有零星短暫雨，午後南投以南山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨。下周二，各地天氣晴時多雲。下周三，午後宜花東山區轉多雲，下周三傍晚至下周四，有受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜花轉有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

