防春節急診室壅塞衛福部加倍獎勵提高開診率 醫師看法分歧

春節連假長達9天，民眾擔心生病只能擠進大醫院急診，導致急診室人滿為患，甚至排擠重症病患。為分流病患、降低急診壓力，衛福部端出春節看診獎勵，鼓勵基層診所與醫院提高開診率，方便民眾就醫。嘉義部分診所業醫師直言，春節健保加成獎勵，發放採取「八二制」，也就是8成回饋春節上班的醫護工作人員，僅有2成開業醫師或院所分配，卻要犧牲春節假期看診，誘因有限，難提高實診意願；但有醫師認為，獎勵金雖非萬靈丹，但對願意配合開診的院所仍有一定助益。

嘉義出身的不分區立委王育敏點出關鍵問題，指基層診所春節開診率僅約2%到4%，即便今年編列約16億元獎勵經費，全國開診率努力衝刺10%，顯示單靠金錢誘因效果有限。建議衛福部參考基隆市作法，透過事前盤點、即時掌握急診人數與病床量，建立跨縣市的即時調度與督導機制。

因應春節醫療需求，嘉市衛生局提前部署，督導5家急救責任醫院優化急診空間與流程，要求提出急診壅塞與突發事件應變計畫；同時攜手醫師公會，鼓勵醫院與診所參與春節加診方案，加開門診，將輕症病患留在基層，避免一窩蜂湧向急診。