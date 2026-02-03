防春節急診室壅塞衛福部加倍獎勵提高開診率 醫師看法分歧
春節連假長達9天，民眾擔心生病只能擠進大醫院急診，導致急診室人滿為患，甚至排擠重症病患。為分流病患、降低急診壓力，衛福部端出春節看診獎勵，鼓勵基層診所與醫院提高開診率，方便民眾就醫。嘉義部分診所業醫師直言，春節健保加成獎勵，發放採取「八二制」，也就是8成回饋春節上班的醫護工作人員，僅有2成開業醫師或院所分配，卻要犧牲春節假期看診，誘因有限，難提高實診意願；但有醫師認為，獎勵金雖非萬靈丹，但對願意配合開診的院所仍有一定助益。
嘉義出身的不分區立委王育敏點出關鍵問題，指基層診所春節開診率僅約2%到4%，即便今年編列約16億元獎勵經費，全國開診率努力衝刺10%，顯示單靠金錢誘因效果有限。建議衛福部參考基隆市作法，透過事前盤點、即時掌握急診人數與病床量，建立跨縣市的即時調度與督導機制。
因應春節醫療需求，嘉市衛生局提前部署，督導5家急救責任醫院優化急診空間與流程，要求提出急診壅塞與突發事件應變計畫；同時攜手醫師公會，鼓勵醫院與診所參與春節加診方案，加開門診，將輕症病患留在基層，避免一窩蜂湧向急診。
衛福部也同步推出多項便民措施，包括開放慢性病連續處方箋可提前領藥，以及自2月起放寬門診靜脈抗生素療程天數，減少民眾因連假回診而轉往急診的需求；食藥署提前盤點可能短缺藥品，確保春節期間藥品供應無虞。衛福部「健保春節加成獎勵方案」，投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，鼓勵開診。民眾可透過健保快易通APP查詢到所有開診狀況。
