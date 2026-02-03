快訊

反制中國稀土牌！川普推出「金庫計畫」 砸120億美元備料關鍵礦產

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

防春節急診室壅塞衛福部加倍獎勵提高開診率 醫師看法分歧

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
因應春節醫療需求，嘉市衛生局提前部署，督導5家急救責任醫院優化急診空間與流程，同時攜手醫師公會，鼓勵醫院與診所參與春節加診方案，加開門診，將輕症病患留在基層，避免一窩蜂湧向急診，圖為健康篩檢宣導活動。圖／嘉市衛生局提供
因應春節醫療需求，嘉市衛生局提前部署，督導5家急救責任醫院優化急診空間與流程，同時攜手醫師公會，鼓勵醫院與診所參與春節加診方案，加開門診，將輕症病患留在基層，避免一窩蜂湧向急診，圖為健康篩檢宣導活動。圖／嘉市衛生局提供

春節連假長達9天，民眾擔心生病只能擠進大醫院急診，導致急診室人滿為患，甚至排擠重症病患。為分流病患、降低急診壓力，衛福部端出春節看診獎勵，鼓勵基層診所與醫院提高開診率，方便民眾就醫。嘉義部分診所業醫師直言，春節健保加成獎勵，發放採取「八二制」，也就是8成回饋春節上班的醫護工作人員，僅有2成開業醫師或院所分配，卻要犧牲春節假期看診，誘因有限，難提高實診意願；但有醫師認為，獎勵金雖非萬靈丹，但對願意配合開診的院所仍有一定助益。

嘉義出身的不分區立委王育敏點出關鍵問題，指基層診所春節開診率僅約2%到4%，即便今年編列約16億元獎勵經費，全國開診率努力衝刺10%，顯示單靠金錢誘因效果有限。建議衛福部參考基隆市作法，透過事前盤點、即時掌握急診人數與病床量，建立跨縣市的即時調度與督導機制。

因應春節醫療需求，嘉市衛生局提前部署，督導5家急救責任醫院優化急診空間與流程，要求提出急診壅塞與突發事件應變計畫；同時攜手醫師公會，鼓勵醫院與診所參與春節加診方案，加開門診，將輕症病患留在基層，避免一窩蜂湧向急診。

衛福部也同步推出多項便民措施，包括開放慢性病連續處方箋可提前領藥，以及自2月起放寬門診靜脈抗生素療程天數，減少民眾因連假回診而轉往急診的需求；食藥署提前盤點可能短缺藥品，確保春節期間藥品供應無虞。衛福部「健保春節加成獎勵方案」，投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，鼓勵開診。民眾可透過健保快易通APP查詢到所有開診狀況。

因應春節醫療需求，嘉市衛生局提前部署，督導5家急救責任醫院優化急診空間與流程，同時攜手醫師公會，鼓勵醫院與診所參與春節加診方案，加開門診，將輕症病患留在基層，避免一窩蜂湧向急診。圖／嘉市衛生局提供
因應春節醫療需求，嘉市衛生局提前部署，督導5家急救責任醫院優化急診空間與流程，同時攜手醫師公會，鼓勵醫院與診所參與春節加診方案，加開門診，將輕症病患留在基層，避免一窩蜂湧向急診。圖／嘉市衛生局提供

春節 醫師 衛福部

延伸閱讀

大陸AI入口大戰 阿里開火

失智症家庭過年必看！春節照顧重點與防走失六大安心叮嚀

春節將至流感疫情上升 黃立民：不只流感...這病毒削弱免疫力更要小心

春節仍服務 嘉義長庚、大林慈濟醫院加開特別門診

相關新聞

寒流要來了？ 他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

還沒冷完，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專估下一波冷空氣時間點，他說，2月7日開始氣溫溜滑梯，2月7日至10...

台灣遊客北海道滑雪迷路引日本人公憤 他指2件事別犯錯 甚至恐丟性命

日媒報導，一對台灣遊客夫妻在日本北海道一處滑雪勝地山岳滑雪，疑尋求刺激偏離指定滑雪道，迷路後報警，所幸獲救。定居台灣的日...

北部今乾冷明轉晴暖 吳德榮：周六恐寒流探6度以下低溫

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，宜蘭地區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣...

今天雨停回暖、周五起變天恐2階段氣溫直墜探個位數 不排除達寒流門檻

終於放晴了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天至周五白天整體天氣較穩定，東半部雲量較多，...

袁惟仁病逝 蘇一峰：肺炎是臥床病人的頭號殺手

知名音樂人袁惟仁昨天病逝，享年57歲。「肺炎是臥床病人的頭號殺手」，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，他常...

春節掃除3點注意！漢他首件死亡案例 蔣萬安應變會議落實防疫

北市大安區一名7旬老翁日前因感染漢他病毒身亡，衛生局在住家周邊捕獲四隻老鼠，兩隻驗出漢他病毒陽性。北市長蔣萬安昨召集跨局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。