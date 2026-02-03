面對洗選蛋新制一之軒拚轉型 永續長廖珮綺：不用蛋也能好吃

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
烘焙品牌「一之軒」在北台灣有30家門市，近年推動轉型，呼應蔬食飲食風潮，逐步將門市商品由葷轉素，雞蛋使用量愈來愈少，麵包類產品有8成轉為無奶蛋的全素產品，伴手禮有9成已轉為素食。圖／一之軒提供

農業部日前預告洗選蛋新制，今年7月1日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋。由於洗選蛋每斤成本約增加10元，外界關注是否帶起一波漲價潮。

台灣知名烘焙品牌「一之軒」在北台灣有30家門市，近年推動轉型，呼應蔬食飲食風潮，逐步將門市商品由葷轉素，雞蛋使用量愈來愈少，麵包類產品有8成轉為無奶蛋的全素產品，伴手禮有9成已轉為素食。

永續長廖珮綺說，一之軒幾年前已自我要求全面改用洗選蛋，確保食安，當時食材成本雖增加，仍是自行吸收，沒有墊高在售價上。近年公司產品轉型，2019年成立全素的生產線，2024年底加大轉型力道，主打無奶蛋的全素產品，對環境減碳、永續及環保盡分力。

「不用蛋，也能好吃。」廖珮綺也說，雞蛋、奶油是烘焙業相當倚重的食材，改作無奶蛋的全素商品，很考驗烘焙功夫及市場接受度，雞蛋其實也是許多人的過敏原。一之軒發展優植烘焙，選擇了一條新的路，透過植物性原料，取代傳統的蛋與奶，讓烘焙不只是健康，更是一種友善的創造。

近年台灣陸續發生幾波雞蛋食安風暴，因為產線對雞蛋的依賴愈來愈低，捲入這類食安風暴的風險也相對低。廖談到，雞蛋是許多人日常生活最熟悉的食材之一，在現代食品生產體系中，為維持產量的高密度飼養方式，往往使環境潮濕、通風不良，病原與寄生蟲容易滋生，需要仰賴藥劑或殺蟲處理來維持健康，這並非誰的錯，而是整個系統為了效率所付出的代價。

若日後用蛋管理加嚴，一般早餐店也被要求用洗選蛋，是否樂見其成？新北板橋一家早餐店業者說，早餐店雞蛋的用量很大，只要進貨暢通，願意配合用洗選蛋，但通常「羊毛出在羊身上」，若食材成本增高，多數業者一定會適度反映在商品價格上，只要對食安把關有利，相信多數消費者還是願意支持。

