今天雨停回暖、周五起變天恐2階段氣溫直墜探個位數 不排除達寒流門檻

終於放晴了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天至周五白天整體天氣較穩定，東半部雲量較多，仍偶有局部零星短暫陣雨，西半部為晴到多雲天氣。白天溫度逐日上升，尤其明天、周四較為溫暖，北部、東半部白天高溫22至24度，中部高溫24至26度，南部預報可到26至28度，周五白天高溫才會略降。

夜晚清晨低溫也逐漸上升，吳聖宇說，中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區低溫12至14度或以下，留意輻射冷卻作用。南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫14至16度左右，日夜溫差較為明顯。

不過，他表示，周五下午東北方海面有低壓波動及鋒面建立發展，並逐漸東移南下，晚間到周六清晨間通過台灣上空。後方東北季風明顯南下增強，中部以北、東半部周五晚間到周六白天有降雨機會，南部雲量也會增多。周六晚間各地天氣逐漸趨於穩定，除花東地區仍有局部短暫陣雨外，其他地方陸續轉為多雲或晴的天氣型態。

吳聖宇表示，周日冷空氣較強且深厚，同時空氣偏乾，明顯轉為乾冷型態，底層則維持較強偏北到東北風冷平流，將是冷空氣南下最明顯的一天，各地大致為晴到多雲天氣。

溫度方面，他說，周五晚間鋒面掠過後開始有較明顯的下降，周末兩天溫度偏低。周六北部、東北部白天高溫降到14至16度，中部及花蓮高溫18至21度，南部及台東高溫仍有23至27度，南北之間溫度差異頗大。夜晚到周日清晨要注意第一段低溫發生的情況，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，空曠地區可能降到10至12度或以下，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫12至14度，留意雲層散開後是否有輻射冷卻低溫發生的機會。

「周日冷平流最明顯，溫度也最低」，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫13至15度，中部及花東地區高溫17至20度，南部高溫也降到20至23度。夜晚到下周一清晨是第二段低溫的時間，也可能是輻射冷卻低溫最明顯的時候，中北部、東北部都市地區低溫可能降到10至12度，空曠地區有8至10度或以下低溫，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區有11至13度或以下低溫。預估此波冷空氣強度至少可達強烈大陸冷氣團等級，是否達到寒流門檻仍待觀察。

他說，下周一白天起東北季風明顯減弱，風向也逐漸轉為偏東風，冷平流的影響將顯著減緩。空氣維持偏乾，各地大致維持晴到多雲天氣，白天開始溫度亦將有較明顯的回升趨勢，但日夜溫差變化仍較大。下周二中北部、東北部、東部雲量增多，溫度有再回升的空間。下周三下一波東北季風南下，迎風面地區降雨機會再度提高，溫度下降轉涼，降溫幅度目前預報不大，可能是東北季風等級的強度，後續預報變化待觀察。

