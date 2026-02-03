天氣好轉了 冷氣團今逐漸減弱陸續放晴 周末再度變天

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
白天起冷氣團逐漸減弱，水氣減少，各地天氣漸轉好。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，除東北角至東部地區仍有局部短暫陣雨外，其他地區轉多雲到晴。溫度方面，大台北與東部因雲量仍多，溫度回升有限，高溫約21至22度、低溫約14度左右；中南部高溫約24至26度、低溫約15至16度。

由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，中央氣象署今晨已解除大雨特報。

明天至周五為偏東風至東南風且水氣偏少的環境，天氣風險公司預測各地以晴時多雲、較穩定的天氣為主；迎風面花東地區雲量稍多有短暫雨機會。各地氣溫回升，北部至東部高溫約23至24度，低溫約14至17度；中南部高溫約25至28度，低溫約15至18度。清晨輻射冷卻作用仍明顯，沿海空曠、近山郊區可能出現局部低溫，留意日夜溫差變化。

天氣風險公司表示，周末隨著鋒面通過後，新一波冷空氣再度南下影響。北部與東部最快周五夜晚起陸續轉陰有雨天氣，氣溫逐步下滑轉冷；中南部降雨以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。各地低溫有機會下探至約12至14度。周日水氣減少，天氣轉穩定，除東部及恆春半島偶有短暫雨，其他地區大致為多雲到晴。

周末北部、東部將有轉冷情形，其他地區早晚亦冷，天氣風險公司表示，冷空氣強度仍有調整可能，持續關注最新預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

