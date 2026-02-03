快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年「鄭習會」

寒流要來了？他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣遊客北海道滑雪迷路引日本人公憤 他指2件事別犯錯 甚至恐丟性命

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
冬天在日本運動包括滑雪或登山等，切勿穿發熱衣。雪攀示意圖，與新聞無關。圖／AI生成
冬天在日本運動包括滑雪或登山等，切勿穿發熱衣。雪攀示意圖，與新聞無關。圖／AI生成

日媒報導，一對台灣遊客夫妻在日本北海道一處滑雪勝地山岳滑雪，疑尋求刺激偏離指定滑雪道，迷路後報警，所幸獲救。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」提醒台灣遊客，在日本滑雪有兩件事必須知道，一是現在日本人非常討厭提出救援緊急危難的外國旅客，二是冬天在日本滑雪或登山切勿穿發熱衣，會有死亡風險。

冬天不少台灣人去日本玩滑雪，「日本人的歐吉桑」在「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專分享必須知道的兩件事，他表示，第一，現在日本人非常討厭救援緊急危難的外國旅客，如果遵守規則仍不小心發生問題需要救援，大部分日本人可以接受，但是現在有些外國旅客不遵守規則，又不聽他人建議，擅自做魯莽的行為；比方說在非開放期間的富士山爬山、山岳滑雪之類。

每當日本媒體報導當地人員救援外國旅客時候，很多日本人開始破口大罵。他說，最近日本媒體報導台灣旅客滑雪造成緊急救援的事情，針對這些不尊重規則的行為，就算「日台友好」的免死金牌也行不通。果然日本人負面反應非常激烈，很多人還是開始抱怨，因為這些警察跟消防的救援是免費的。

在日本外國人自駕出車禍，日本人還可以理解，因為這是不小心發生的意外事故。日本人的歐吉桑表示，但是冬天高山的意外事故，就是不尊重當地規則的後果，所以很多人不能接受。「最可憐的人就是當地工作的台灣人」，因台灣旅客的山難事故，影響日本人對在日台灣人的印象，有些日本人開始用有色眼鏡，愈是鄉下這樣影響愈大。

至於第二點，日本人的歐吉桑表示，台灣人好像非常喜歡穿UNIQLO的發熱衣，但是冬天日本運動包括滑雪或登山，不可以穿發熱衣，這在日本是常識。「走路或者一般生活上，UNIQLO的發熱衣就是非常可靠的衣服，不過會流汗的運動上，他們衣服變成失去體溫的恐怖的凶器了」。如果冬天運動堅持要穿UNIQLO的發熱衣的話，他建議發熱衣底下要穿排汗功能優秀的運動內衣。

有網友留言，「台灣人好像都不知道雪地運動不能穿發熱衣，真的很危險」。日本人的歐吉桑表示，真的很危險，如果感冒的話還好，最不好的情況是會有失去生命的風險。

日本 發熱衣

延伸閱讀

外國人遊日被差別待遇？日本人看不下去自曝落差大：不是巧合

Uniqlo發熱衣遇到勁敵了！日本網友激推「這款」台幣300元有找！

日本人100％喜歡「台灣超商1美食」！日本作家自揭：每月吃15個

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

相關新聞

連鎖餐飲、烘焙、早餐店限用洗選蛋 恐釀漲價潮

「加蛋一顆十五元已經很貴了，還會再漲？」農業部預告洗選蛋新制，自今年七月一日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店...

改用洗選蛋／一般早餐店跟進？ 業者：價格會反映

今年七月一日起，一定規模以上連鎖餐飲、烘焙及早餐店須全面使用洗選蛋，外界關注是否帶起一波漲價潮。有連鎖烘培、早餐業者表示...

寒流要來了？ 他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

還沒冷完，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專估下一波冷空氣時間點，他說，2月7日開始氣溫溜滑梯，2月7日至10...

最快4月起 健檢、打疫苗可賺「健康幣」

衛福部今年將推出全新「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥昨日表示，最快4月即可上路。很多人擔心的「數位落差」，則會簡化操作流程，加強對長者的數位工具應用協助，確保健康政策的使用性。

北部今乾冷明轉晴暖 吳德榮：周六恐寒流探6度以下低溫

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，宜蘭地區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣...

最「台灣感性」的書展 台北國際書展今開幕 遊覽車、檳榔攤開進展場

歡迎坐上遊覽車聽新書發表！2026台北國際書展今日於台北世貿一館開幕，參展的獨立出版聯盟豪氣地租下一部遊覽車，連同隨車司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。