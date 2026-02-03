【專家之眼】應對少子化危機 需探索新世代的人生追求

新竹科學園區所在的新竹縣，因追求工作機會而遷入的移民年齡相對較輕，因此新竹縣的高齡人口占比僅約一成五，遠低於全國平均的二成。近來竹縣堪為全國繳稅楷模，更是少子化問題相對趨緩的區域。理由無他，一方面高薪就業吸引移民遷入，高家戶所得下的生養能力與意願也較高。

但若根據最新統計數據，過去三年間，出生嬰兒數已從2023年的3978人、前年的3712人，到去年低點的2855人。至於新竹縣的死亡人數則波動不大，對應前述年份依序是4504人、4440人、4321人；由此可見台灣面臨的人口下降壓力和「生不如死」危機，新竹縣其實也無從避免。縣民人數的自然增加，2022年即轉為負值；短短四年間，出生與死亡人數的差距，也從每年不到500人，迅速擴增為短少約1500人。

然而，新竹縣的整體人口仍維持正成長，主要來自遷移人口的淨增加，因此是全台人口最年輕的縣市，縣民平均年齡不到42歲。源源不絕移入的青壯家庭，不論在補充就業缺口、稅收貢獻、支撐房價，都有不少貢獻。其次，佔總人口一成以上的新近遷入者，也是年輕選民，他們選舉投票的積極性夠、自主意願也充分；2024年總統大選、2025年大罷免，均體現了這個族群跨黨派藩籬的影響力。

再者，無獨有偶，女性懷胎總數下跌的現象，即使在以大家庭為主的拉美國家亦然，且無關教育程度或所得高低，主要原因是結婚年齡普遍延後，造成懷胎和生育機會普遍減少。台灣面臨的少子化危機，源於結婚意願與生育胎數雙雙下滑的雙重影響；過去十年間，結婚對數減少約二成，人均生育胎數也下跌三成，因此導致可能的出生數，於十年間即減少約四成五。十年前的出生人數約在二十萬以上，去年新生兒已滑落至十一萬出頭。

準此觀之，新竹縣面臨的「少子化」，十年間減少一半新生兒，其實與全國趨勢相較並沒有太大差異。有趣的是，人口遷入後導致地方社會結構調整，不論傳統宗族或地方派系的影響力均明確下降。故依賴傳統組織動員的在野黨，在新竹縣長選舉其實已面臨新的困境。

雖然高薪就業與戶口遷徙，在成就婚姻的意願上或有其優勢；但在最終的生養胎數上仍有其限制。換言之，過往新竹縣所提供的「國安想像」，依舊解決不了台灣少子化的集體困境。接下來，如何改善年輕世代的成家意願？尤其讓願意結婚者能更早結婚，或是給異國婚姻更多支持，應該是台灣社會所必須思考的重要解方。