寒流要來了？ 他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈
還沒冷完，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專估下一波冷空氣時間點，他說，2月7日開始氣溫溜滑梯，2月7日至10日氣溫降幅最劇烈。
今天白天起，受大陸冷氣團開始減弱影響，氣溫逐日回升，天氣也漸轉趨穩定。他表示，直到周六新一波強冷空氣再度南下，氣溫將再明顯下滑，尤其是迎風面的北部及東北部地區濕冷體感特別強烈；其它地區早晚亦轉為涼冷。
林得恩表示，目前評估，這波延時較長，至少冷到2月10日，影響範圍較大，強度至少在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間。歐洲EC-AIFS數值模式在今晨最新模擬結果顯示，還有再升等為首波寒流的機會。不過，時間尚久，不確定性仍高，持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
