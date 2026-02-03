快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年「鄭習會」

寒流要來了？他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

寒流要來了？ 他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2月7日至10日氣溫降幅最劇烈。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
2月7日至10日氣溫降幅最劇烈。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

還沒冷完，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專估下一波冷空氣時間點，他說，2月7日開始氣溫溜滑梯，2月7日至10日氣溫降幅最劇烈。

今天白天起，受大陸冷氣團開始減弱影響，氣溫逐日回升，天氣也漸轉趨穩定。他表示，直到周六新一波強冷空氣再度南下，氣溫將再明顯下滑，尤其是迎風面的北部及東北部地區濕冷體感特別強烈；其它地區早晚亦轉為涼冷。

林得恩表示，目前評估，這波延時較長，至少冷到2月10日，影響範圍較大，強度至少在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間。歐洲EC-AIFS數值模式在今晨最新模擬結果顯示，還有再升等為首波寒流的機會。不過，時間尚久，不確定性仍高，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷氣團 氣溫 寒流

延伸閱讀

北部今乾冷明轉晴暖 吳德榮：周六恐寒流探6度以下低溫

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

周末更強冷空氣歐洲模式預測出爐 吳德榮：低溫探8度

相關新聞

連鎖餐飲、烘焙、早餐店限用洗選蛋 恐釀漲價潮

「加蛋一顆十五元已經很貴了，還會再漲？」農業部預告洗選蛋新制，自今年七月一日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店...

改用洗選蛋／一般早餐店跟進？ 業者：價格會反映

今年七月一日起，一定規模以上連鎖餐飲、烘焙及早餐店須全面使用洗選蛋，外界關注是否帶起一波漲價潮。有連鎖烘培、早餐業者表示...

寒流要來了？ 他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

還沒冷完，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專估下一波冷空氣時間點，他說，2月7日開始氣溫溜滑梯，2月7日至10...

最快4月起 健檢、打疫苗可賺「健康幣」

衛福部今年將推出全新「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥昨日表示，最快4月即可上路。很多人擔心的「數位落差」，則會簡化操作流程，加強對長者的數位工具應用協助，確保健康政策的使用性。

北部今乾冷明轉晴暖 吳德榮：周六恐寒流探6度以下低溫

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，宜蘭地區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣...

最「台灣感性」的書展 台北國際書展今開幕 遊覽車、檳榔攤開進展場

歡迎坐上遊覽車聽新書發表！2026台北國際書展今日於台北世貿一館開幕，參展的獨立出版聯盟豪氣地租下一部遊覽車，連同隨車司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。