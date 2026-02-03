北部今乾冷明轉晴暖 吳德榮：周六恐寒流探6度以下低溫

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大陸冷氣團略減弱，北台灣仍偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷。本報資料照片

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，宜蘭地區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨東半部雲層較多，伴隨降水回波，大台北東側、東半部局部降雨。

今天大陸冷氣團略減弱，北台灣仍偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷；吳德榮表示，水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。明天至周五大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

他說，周五午夜前後鋒面抵達，北台灣轉雨降溫。周六中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷，周日、下周一各地轉晴冷。周六至下周一很強的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，達寒流的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與霸王寒流相提並論，實在差太多了。

下周二白天起至下周三冷空氣逐日減弱，各地晴朗，白天氣溫升，但吳德榮表示，因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下周三晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有雨，下周四天氣再好轉，仍偏冷。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

