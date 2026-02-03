最「台灣感性」的書展 台北國際書展今開幕 遊覽車、檳榔攤開進展場

歡迎坐上遊覽車聽新書發表！2026台北國際書展今日於台北世貿一館開幕，參展的獨立出版聯盟豪氣地租下一部遊覽車，連同隨車司機一起開進書展展場。這輛「讀字巴士」成為書展史上最「台灣感性」的新書發表會空間，作家則化身「車掌小姐」，拿起麥克風為乘客讀者導覽一段閱讀風光。

第34屆台北國際書展昨舉辦展前記者會，搶先開箱泰國主題館、公民書區與文學書區等展場。台北書展基金會董事長郝明義表示，2026年台北國際書展有來自29國、國內外509家出版社參展，超過60位國際作家來台，現場舉辦超過千場閱讀活動。

今年書展主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。泰國主題館以「CreaTHAIvity—泰式創意生活」為主題登場，展區書架以東南亞傳統船舨（Sampan）為造型靈感，可移動式設計則呼應船隻概念，增添互動感與視覺特色。

文學書區以旅行文學為主軸，規劃四大展區，從早期台灣文人的移動書寫，一路延伸至當代作家的世界風景。現場展出十八件台灣文學館藏複製品，包括張深切於1924年徒步南行時蒐集的《徒步旅行之名人題字錄》裱框畫輸出品，另有林獻堂《環球遊記》，與三毛、劉克襄、廖鴻基等作家的經典作品。

最令人驚豔的是「公民書區」，以「道路/塞車」為核心意象，集結獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店，展區出現很「台灣感性」的遊覽車、發財車、檳榔攤、小綠人與紅綠燈、收銀機與孔雀燈等，觀眾甚至可以到拍貼機拍照留念。獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，「我們這次全部來真的，非常台灣感性！」

獨立出版聯盟策劃的「讀字塞車」，集結超過43個出版單位，將書展化為一段塞車中的閱讀旅程。每一台車都是一家獨立出版社，承載著關懷的議題與獨特的書寫，邀請讀者在動彈不得的時刻，透過閱讀為自己爭取轉念與喘息的機會。展期間更推出「讀字去旅行」遊覽車，帶來超過70場講座與活動，讓想像力成為突破現實卡關的轉機。

另外，「閱讀青紅燈」則由台灣勞工陣線攜手35個NGO共同策劃，以紅綠燈意象回應台灣民主發展的重要時刻——解嚴天數正式超越戒嚴天數，象徵自由與公共討論開啟綠燈。並規劃超過30場講座，串連議題深度與當代文化，尋得跨界對話共鳴，與這片土地的人們一同前進、一同找路。

而台灣獨立書店文化協會推出的「閱讀轉運站」，以閱讀的流動與轉化為主軸，規劃五條閱讀路線，並集結十家獨立書店、超過百本選書，呈現多元閱讀風景。五條閱讀路線也化作五座月台，並新增「第六月台」，邀請讀者參與書單建構，並透過講座、紀錄片放映與劇場式導覽，深入理解獨立書店在文化現場中的堅持與力量。陳夏民表示，讀者累了可以在「閱讀轉運站」稍坐片刻，而展區中的紅綠燈與道路反光鏡牆、導盲磚，引導讀者思考社會行動中的選擇與判斷。