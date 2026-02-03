快訊

國門最速逃脫術！旅館與消防員聯手「抗火大作戰」 守護旅客安全

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃市消防局第三救災救護大隊大園分隊昨於桃園機場假日酒店舉行演習。圖／桃市消防大園分隊提供
桃市消防局第三救災救護大隊大園分隊昨於桃園機場假日酒店舉行演習，模擬飯店3樓機房起火，服務人員立刻引導入住的各國旅客向外疏散，消防隊趕到場，憑藉精準名冊清點與逐層搜救，成功驗證旅宿業自衛編組與官民協作效能，落實國門安全第一防線。

分隊長吳興黌指出，旅宿業火災風險具三大特性：其一，旅客多為短期停留，對逃生動線及防火設施陌生；其二，室內裝潢及管道空間若管理不善，火煙易於擴散；其三，避難引導需求高，尤其機場周邊旅館常有外籍旅客入住，語言不通及環境不熟更需特別關注。

這次演練情境是模擬飯店三樓機房火警，火煙迅速影響住宿區域，飯店員工立即啟動自衛消防編組，進行通報、廣播引導旅客避難，並操作室內消防栓進行初期滅火，爭取關鍵時間。消防隊抵達後，結合建築防火區劃、自動滅火設備及消防栓控制火勢，並派遣搜救人員逐層逐戶清查，確保所有旅客安全疏散。

演練過程中特別強調防火門、安全梯等建築避難設施的重要性，確保逃生動線暢通。同時要求業者即時提供住房名冊，協助消防人員清點人員並落實二次搜索，確保包含外籍旅客在內的所有住宿人員均能安全撤離。

吳興黌表示，透過此次演練，成功驗證旅宿業者的自救能力，也強化與消防單位的協同默契，未來將持續輔導轄內旅宿場所落實防火管理與演練，為進出國門的國內外旅客築起更堅實的安全防線。

三大隊大園分隊在中外旅客流動性大的機場假日酒店進行強化旅宿防火應變的搶救演練。圖／桃市消防大園分隊提供
當大園分隊一邊佈線進攻，一邊與飯店經理交接最新的住房名單，確保每一間客房都能被落實清點。圖／桃市消防大園分隊提供
桃市消防局三大隊大園消防分隊到場，憑藉旅館提供精準名冊清點與逐層搜救，成功驗證旅宿業自衛編組與官民協作效能。圖／桃市消防大園分隊提供
桃市消防局第三救災救護大隊大園分隊昨於桃園機場假日酒店舉行演習。圖／桃市消防大園分隊提供
這場模擬桃園機場假日酒店三樓機房突然起火，飯店迅速疏散國內外住客，同時進行自衛消防編組的驗證。圖／桃市消防大園分隊提供
