最快4月起 健檢、打疫苗可賺「健康幣」

衛福部今年將推出全新「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥昨日表示，最快4月即可上路。很多人擔心的「數位落差」，則會簡化操作流程，加強對長者的數位工具應用協助，確保健康政策的使用性。

莊人祥指出，希望藉由健康促進產生價值的「健康幣」，將以健保署的「健康存摺」App為使用平台，納入所有的預防篩檢、施打公費或自費疫苗，累積的點數可用使用於折抵運動健身、健康食品購買等消費。

莊人祥強調，「健康幣」是健康數據匯流的概念與實踐，民眾進行健康預防、累積點數，再兌換對健康有益的品項，例如無糖飲料、蔬食便當或是運動課程等。目前已經有壽險公司、連鎖超商、健康社群等有參與意願，一定可以串成大健康產業鏈。

「健康幣」包括打疫苗、篩檢、健檢等，政府推出多項癌症篩檢和公費疫苗接種，提高民眾對健康的重視。莊人祥昨日參加癌症希望基金會舉辦的北高雙城自行車騎行挑戰，他並以「癌友」身分分享抗癌心路歷程，強調定期篩檢很重要，罹癌後除了接受治療，適度運動能減輕癌因性疲勞、提升心肺功能與生活品質。

癌症希望基金會董事長莊國偉表示，研究證實，規律適切的運動有助於癌症恢復，並協助癌友重建生活節奏。今年呼應2026年世界癌症日主題，強調每位癌友抗癌的獨特性，號召近百位醫護人員與志工參與，挑戰3天騎乘北高400公里，共有8位勇士將全程騎完。