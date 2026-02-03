健康主題館／高齡腹婆、腹翁 慎防肌少肥胖症

你是小腹婆、大腹翁？小心「肌少肥胖症」上身！台灣邁入超高齡社會，人口老化，肌少症患者增加；肥胖率持續攀升，每2名成人有一人過重，罹患肌少肥胖症的人也愈來愈多，發生心血管、代謝異常、功能衰退、失能等風險升高。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，高齡、中廣型肥胖者應及早展開「保肌減脂」行動。

最新出爐由台灣肥胖醫學會編纂的「台灣成人肥胖臨床實證指引」，新增備受關注的肌少肥胖症防治對策。肌少肥胖症是指肌少症（肌肉質量與肌力下降）與肥胖症（體脂肪過多）同時存在的狀態。亞洲60歲以上成人的肌少肥胖症盛行率約11%，女性罹患率較男性高，高危險族群包括年長者、肚子大的人、更年期停經女性、營養失衡又不運動者等。

肌肉減少 體重更難控制

林文元指出，肌少肥胖症患者更容易出現胰島素阻抗、慢性發炎、第2型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝及代謝症候群，並伴隨較高的跌倒、骨折、失能與死亡風險。而肌肉量減少會使體重控制更困難，脂肪過剩則進一步惡化肌肉流失，形成惡性循環。

肌少肥胖症主要危險因子，包括高齡（尤其65歲以上）、久坐不動、蛋白質攝取不足、代謝異常、高血壓、代謝症候群、第2型糖尿病、低社經地位（因不健康飲食與高壓力）以及荷爾蒙失衡（如睪固酮或生長激素減少）。林文元強調，特別是在高齡與代謝高風險族群中應主動監測。

如何診斷肌少肥胖症？林文元指出，以腰圍、體脂率的量測為主，腰圍是判定腹部肥胖與內臟脂肪堆積的指標，若男性≥90公分、女性≥80公分，即為肥胖；體脂率則是直接反映脂肪總量的指標，若男性體脂率超過25%、女性超過35%，即視為脂肪過多。若篩檢出肥胖的人小腿很細，則其罹患肌少肥胖症風險高。

遠離肌少症 運動最重要

肌少肥胖症的治療，林文元強調，必須同時面對脂肪過剩與肌肉流失兩大問題，不宜採用單一減重模式，體重管理應以「保肌減脂」為原則，目標每周減少0.5至1.0%體重，但減重同時必須同步搭配高蛋白飲食與運動訓練，並持續注意身體組成，避免肌肉質量過度流失。

現今社會老年人口多，普遍營養不均、蛋白質攝取不足，容易罹患肌少症，林文元認為，要遠離肌少症，「運動最重要」，且應補充足夠的蛋白質，可補充必需胺基酸HMB營養補充品，能在體內形成肌肉蛋白；嚴重肥胖的人，則可考慮使用減重藥物如瘦瘦針等，但用藥要小心，必須搭配必要的營養補充品，才能有效保肌減脂。

保肌減脂治療3大策略

1.營養介入：

●高蛋白飲食：建議每日攝取量為每公斤體重1.2至1.6 克，才足以改善肌肉質量與功能。

●關鍵補充：補充富含白胺酸的蛋白質（如乳清蛋白）或使用HMB補充劑，以提升肌肉蛋白合成，並視需求補充足量維生素D。特別適用於高齡與身體功能減弱者。

2.運動處方：

●阻力訓練：建議每周2至3次，並可合併有氧運動與平衡訓練。

●組合運動：阻力訓練結合有氧運動與平衡訓練，每周150分鐘中等強度，可刺激肌肉蛋白合成、提升肌力與瘦體重，有效改善身體組成與代謝。

3.藥物療法：

●可考慮使用腸泌素類藥物如瘦瘦針，但減掉脂肪的同時，也會減掉肌肉，因此需監測肌肉流失情形。

●新興藥物如Bimagrumab（ActRII阻斷劑），尚在臨床試驗中，研究顯示其可使肌肉量提升，可顯著減少脂肪質量，同時保留或增加瘦體重，展現雙重代謝與肌肉保護效果。