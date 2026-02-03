在地人哭了！家樂福台中大墩店突宣布月底熄燈 業者回應：因租約到期

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福大墩店突宣布月底結束營業。圖／摘自家樂福大墩店官方粉絲團
家樂福大墩店突宣布月底結束營業。圖／摘自家樂福大墩店官方粉絲團

位於南屯區、進駐大墩食衣生活廣場的家樂福大墩店，稍早在臉書粉絲團貼出結束營業公告，表示因租約到期，將在2026年2月28日晚間10點結束營業，這也是家樂福繼去年接連關閉4間門市後，全台第5間宣布熄燈的量販店

家樂福大墩店在當地經營長達10年，曾是帶動大墩商圈發展的指標性地標，雖然該店址過去曾於2014年熄燈後又在隔年重啟進駐，但如今再度傳出歇業消息，讓不少在地顧客感到不捨與驚訝。網友更傷心表示「三十年的回憶沒了！」

針對大墩店的後續安排，家樂福表示，未來將由鄰近的文心店、青海店2家量販門市，以及大墩11店與南屯黎明店等超市分店接手，持續為周邊居民提供消費服務，並承諾保障既有會員的各項權益。

家樂福2025年出現一波熄燈潮，光是去年便因租約到期或營運考量，先後關閉了桃園、嘉義北門、北投及竹北店等4間量販門市。隨著大墩店成為今年首間歇業的據點，全台家樂福量販店總數將調整為62間，可以感受到統一集團在接手後，正陸續針對全台門市體質與通路布局進行盤整。

家樂福 量販店

延伸閱讀

回憶少一家！ 台北東區30年「隨意小吃」2／15小年夜熄燈 「平價炒飯」最後朝聖

家樂福太狂！210元可吃現煎牛排+蔬菜 老饕讚：肉質完勝夜市

萬華78年老字號「原汁排骨大王」將熄燈！ 最後朝聖至2月中 當地人直言：味道變很久了

捐血送土雞！不畏寒流來襲 相揪來家樂福彰化店捐熱血

相關新聞

袁惟仁腦中風臥床多年今病逝 醫：冬季中風風險高與「這病」最有關係

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今傳病逝消息，享年57歲。回顧發病原因，他2018年在上海時意外跌倒導致腦溢血（出血性中風）...

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

明天持續受到冷氣團影響，中央氣象署預報員賴欣國表示，白天起冷氣團減弱，各地逐漸回溫，但周五晚間有鋒面通過，大陸冷氣團或強...

春節將至流感疫情上升 黃立民：不只流感...這病毒削弱免疫力更要小心

農曆春節即將到來，民眾外出採買年貨機會增加，須多注意流感、新冠肺炎疫情傳播。衛福部疾管署表示，流感疫情持續上升，上一周、...

境外汙染物傍晚抵台...全台空品「亮橘燈」可能持續至這日

環境部指出，山東至上海一帶昨出現明顯霾害，研判今隨大陸冷氣團南下，境外汙染物預計今傍晚移入影響我國空氣品質，短時間汙染濃...

在地人哭了！家樂福台中大墩店突宣布月底熄燈 業者回應：因租約到期

位於南屯區、進駐大墩食衣生活廣場的家樂福大墩店，稍早在臉書粉絲團貼出結束營業公告，表示因租約到期，將在2026年2月28...

改用洗選蛋／業界憂心冷鏈未到位 影響食安

一定規模以上的餐飲、烘焙及連鎖通路，七月一日起雞蛋來源須全面採用洗選蛋，新制尚未上路，已在產地與餐飲端掀起波瀾。產業界指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。