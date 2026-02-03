在地人哭了！家樂福台中大墩店突宣布月底熄燈 業者回應：因租約到期

位於南屯區、進駐大墩食衣生活廣場的家樂福大墩店，稍早在臉書粉絲團貼出結束營業公告，表示因租約到期，將在2026年2月28日晚間10點結束營業，這也是家樂福繼去年接連關閉4間門市後，全台第5間宣布熄燈的量販店。

家樂福大墩店在當地經營長達10年，曾是帶動大墩商圈發展的指標性地標，雖然該店址過去曾於2014年熄燈後又在隔年重啟進駐，但如今再度傳出歇業消息，讓不少在地顧客感到不捨與驚訝。網友更傷心表示「三十年的回憶沒了！」

針對大墩店的後續安排，家樂福表示，未來將由鄰近的文心店、青海店2家量販門市，以及大墩11店與南屯黎明店等超市分店接手，持續為周邊居民提供消費服務，並承諾保障既有會員的各項權益。

家樂福2025年出現一波熄燈潮，光是去年便因租約到期或營運考量，先後關閉了桃園、嘉義北門、北投及竹北店等4間量販門市。隨著大墩店成為今年首間歇業的據點，全台家樂福量販店總數將調整為62間，可以感受到統一集團在接手後，正陸續針對全台門市體質與通路布局進行盤整。