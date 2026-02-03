聽新聞
健康你我他／三代同堂七喜臨門 十道佳餚滿滿幸福

聯合報／ 文／榮月（中市南區）
年菜滿滿10道佳餚，象徵十全十美。 圖／榮月提供
年菜滿滿10道佳餚，象徵十全十美。 圖／榮月提供

丙午馬蹄開新春，乙巳蛇尾辭舊曆，又到了備年菜的時刻。日前兒子告知今年年菜清單，有網購外帶經典年菜，請託友人料理私房菜，還有自煮菜色。自己備料烹煮的菜色，多是家人愛吃的家常菜，由兒子掌廚，我負責採買。

平日大家東奔西跑各忙各的難聚首，所以家人很重視年菜這一餐，全家圍爐團聚慶團圓。尤其乙巳這年的團圓飯最特別，我正式邁入花甲年，小孫女的加入締造三代同堂，媳婦成功轉正職，女兒找到高薪心儀工作…七喜臨門，圓滿如意。

一早，大夥兒就開始忙活。我帶小孫女一起到神明廳擺放敬果，蘋果（平安）、橘子（吉利）、棗子（年年好），兒子媳婦在廚房裡煎煮炒炸，老伴和女兒在一旁打下手，美味佳餚一一上桌，點香焚紙，感謝一年來祖先的庇佑，也祈求來年家人都能平安順遂。

滿滿10道佳餚，象徵十全十美。鮭魚鯖魚（年年有餘）、油雞（起家興旺）、牛肉丸子（團圓圓滿）、蒜炒菠菜（長壽吉祥）、封肉（豐盛高升）、洋蔥青花椰（花開富貴）、佛跳牆（鴻運當頭）…誠心準備每一道菜，盤中飧裡盡是祝福，吃進嘴裡的，不只是美味，還有幸福味。

年菜，不一定要山珍海味，但一定要有情感味。家人們聚在一起，享用熱騰騰飯菜，感受暖呼呼關懷，那就是最美好最難忘的團圓飯。

