航空減班 暑假日本線恐大漲
國內航空業減班效應，機票醞釀第二波漲勢。航空業內人士表示，日本線一直是國人最愛的出遊的黃金航線，今年寒假一開跑，台北─東京票價直接飛三萬元起跳；在航空業減班效應下，恐牽動暑期日本線將再度大漲。
據了解，全球掀起機師、空服員搶人大戰，牽動國內航空從業人員流向，華航、長榮航兩大企業以高額年終獎金穩軍心。
台灣虎航因採平價航空營運模式，景氣大好時機師人員流動的速度加快，近日因機師短缺，主動調整部分航班，台灣虎航評估整體影響的航班數量約百分之一，因此宣布夏季班表減航，並以日本線為主。如此一來，也預告今年暑假日本線價格將再度大漲。
業界認為今年暑假的日本線走勢會跟寒假走勢相似；以寒假為例，一月寒假一開跑，日本、南韓線一位難求，二月寒假及過年期間機票價格更是大漲，以東京、首爾為例，一月廿五日以後的來回機票售價已經衝到三萬元，和淡月相比漲幅達一倍。
