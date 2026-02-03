聽新聞
0:00 / 0:00

航空減班 暑假日本線恐大漲

聯合報／ 記者黃淑惠／台北報導

國內航空業減班效應，機票醞釀第二波漲勢。航空業內人士表示，日本線一直是國人最愛的出遊的黃金航線，今年寒假一開跑，台北─東京票價直接飛三萬元起跳；在航空業減班效應下，恐牽動暑期日本線將再度大漲。

據了解，全球掀起機師、空服員搶人大戰，牽動國內航空從業人員流向，華航、長榮航兩大企業以高額年終獎金穩軍心。

台灣虎航因採平價航空營運模式，景氣大好時機師人員流動的速度加快，近日因機師短缺，主動調整部分航班，台灣虎航評估整體影響的航班數量約百分之一，因此宣布夏季班表減航，並以日本線為主。如此一來，也預告今年暑假日本線價格將再度大漲。

業界認為今年暑假的日本線走勢會跟寒假走勢相似；以寒假為例，一月寒假一開跑，日本、南韓線一位難求，二月寒假及過年期間機票價格更是大漲，以東京、首爾為例，一月廿五日以後的來回機票售價已經衝到三萬元，和淡月相比漲幅達一倍。

日本 機票 航線

延伸閱讀

籃球／日本男籃總教練霍瓦斯卸任 八村壘爭議被指是導火線

澎湖國際海上花火節拓展國際市場 500名日客到訪

新北：春節假期市區公車減班 旅遊路線機動加開

日本眾議院選舉結果難料 分析人士曝5大變數一次看

相關新聞

袁惟仁腦中風臥床多年今病逝 醫：冬季中風風險高與「這病」最有關係

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今傳病逝消息，享年57歲。回顧發病原因，他2018年在上海時意外跌倒導致腦溢血（出血性中風）...

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

明天持續受到冷氣團影響，中央氣象署預報員賴欣國表示，白天起冷氣團減弱，各地逐漸回溫，但周五晚間有鋒面通過，大陸冷氣團或強...

春節將至流感疫情上升 黃立民：不只流感...這病毒削弱免疫力更要小心

農曆春節即將到來，民眾外出採買年貨機會增加，須多注意流感、新冠肺炎疫情傳播。衛福部疾管署表示，流感疫情持續上升，上一周、...

境外汙染物傍晚抵台...全台空品「亮橘燈」可能持續至這日

環境部指出，山東至上海一帶昨出現明顯霾害，研判今隨大陸冷氣團南下，境外汙染物預計今傍晚移入影響我國空氣品質，短時間汙染濃...

在地人哭了！家樂福台中大墩店突宣布月底熄燈 業者回應：因租約到期

位於南屯區、進駐大墩食衣生活廣場的家樂福大墩店，稍早在臉書粉絲團貼出結束營業公告，表示因租約到期，將在2026年2月28...

改用洗選蛋／業界憂心冷鏈未到位 影響食安

一定規模以上的餐飲、烘焙及連鎖通路，七月一日起雞蛋來源須全面採用洗選蛋，新制尚未上路，已在產地與餐飲端掀起波瀾。產業界指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。