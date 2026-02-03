聽新聞
改用洗選蛋／一般早餐店跟進？ 業者：價格會反映

聯合報／ 記者王慧瑛周嘉茹郭韋綺／連線報導

今年七月一日起，一定規模以上連鎖餐飲、烘焙及早餐店須全面使用洗選蛋，外界關注是否帶起一波漲價潮。有連鎖烘培、早餐業者表示，多年前已改用洗選蛋。至於尚未列入納管的一般早餐店業者說，只要進貨暢通願配合使用，但若食材成本增高，會適度反映在商品價格上。

台灣知名烘焙品牌「一之軒」在北台灣有卅家門市，近年推動轉型，呼應蔬食飲食風潮，逐步將門市商品由葷轉素，雞蛋使用量愈來愈少，麵包類產品有八成轉為無奶蛋的全素產品，伴手禮有九成已轉為素食。

一之軒永續長廖珮綺說，公司為確保食安，幾年前已全面改用洗選蛋，自行吸收成本，沒有墊高在售價上。廖也說，雞蛋、奶油是烘焙業相當倚重的食材，改作無奶蛋的全素商品，對環境減碳、永續及環保盡分力，但很考驗烘焙功夫及市場接受度。

若日後用蛋管理加嚴，一般早餐店也被要求用洗選蛋，是否樂見其成？新北板橋一家早餐店業者說，早餐店雞蛋的用量很大，只要進貨暢通，願意配合用洗選蛋，但通常「羊毛出在羊身上」，若食材成本增高，多數業者一定會適度反映在商品價格上，只要對食安把關有利，相信多數消費者還是願意支持。

連鎖早午餐品牌「麥味登」直營門市已經使用洗選蛋多年。政策公告後，總部也已積極輔導所有門市遵守法令，全面轉換使用洗選蛋。業者表示，新制實施後，相關成本不會轉嫁消費者而漲價。

對於農業部洗選蛋新制，丹丹漢堡高雄市七賢店也表示，早在先前蛋品出問題前，就已經全面使用洗選蛋，「跟我們本來在做的事情一樣」。店家指出，洗選蛋安全，可以溯源，對於食安本來就比較有保障。

雞蛋 漲價 農業部 早餐店

