改用洗選蛋／業界憂心冷鏈未到位 影響食安
一定規模以上的餐飲、烘焙及連鎖通路，七月一日起雞蛋來源須全面採用洗選蛋，新制尚未上路，已在產地與餐飲端掀起波瀾。產業界指出，若冷鏈配套未能同步到位，恐增加食安風險，「真正的考驗是在夏天」。
「不要每次都拿蛋價當漲價藉口」，蛋行老闆林天仁批評，之前全台大缺蛋，餐飲業全面漲價，後來蛋價回檔，卻鮮少見到業者調降。他擔心，這次擴大洗選政策上路後，雞蛋恐再度被當成「戰犯」，成為餐飲業合理化漲價的理由。
林天仁指出，洗選蛋經過分級與篩選後，蛋品大小、重量較為一致，對食品加工與餐飲使用確實更便利，但同時也提高對冷鏈的依賴程度。他指出，特別是在夏季高溫環境下，若零售端缺乏冷氣房或完善冷藏設備，雞蛋保存風險反而升高，「真正的考驗是在夏天」，冷鏈是否到位，將直接影響洗選蛋品質與食安。
彰化蛋農陳秋池指出，雞蛋經過洗選後，保護膜就沒了，後續運輸、倉儲與販售都必須全程冷鏈，否則反而增加品質風險，尤其夏季高溫環境下，雞蛋一旦斷鏈，變質速度更快。他直言，目前多數蛋農、蛋商與店家仍未具備冷鏈設備，若制度先上路、配套未齊全，恐形成「洗選做一半、風險留給市場」的情況。
曾姓蛋農也說，若要求全程冷鏈，無論設備、運輸或能耗成本都將大幅攀升，「這在乾冷的歐美或許可行，在台灣推動根本是笑話」。謝姓蛋商表示，若全面推動，意味著全台成千上萬輛蛋車都必須改為冷藏車，銷售端也需同步增購冷藏設備，政策若強制上路，新增冷藏設備所增加的成本，最終勢必轉嫁到消費者身上。
曾姓蛋農也點出產業結構面的隱憂，認為洗選制度在推進的同時，正在逐步形塑「一條龍」的高度集中模式，從蛋雞場、洗選場到包裝與通路愈來愈集中在少數大型業者手中，價格機制變得更加不透明，恐會進一步壓縮中小蛋農與傳統通路的生存空間。
永泰牧場負責人卓基文則認為，從食品安全角度來看，洗選蛋政策方向正確，推動初期勢必帶來衝擊，但台灣蛋雞飼養與分級制度已明顯落後多數亞洲國家，其他國家早已走向分級生產、洗選處理與制度化管理，轉型已是必要趨勢。
