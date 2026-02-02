快訊

【即時短評】陸配可參選立委；卻不能行使立委職權 我們還是法治國嗎？

獎金續滾！威力彩頭獎連28槓 下期獎金上看9.7億元

聽新聞
0:00 / 0:00

回應「衝論文很丟臉」 國科會主委吳誠文：學界應導回創造價值

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議對國內大學校長喊話，學術貢獻別只看論文篇數，被數字綁架，否則很丟臉，引發學術界熱議。吳誠文回應，有些聲音認為，學術沒有辦法世界第一，是因為政府投入資源太少，這種說法他真的很看不起。

國科會昨召開記者會，吳誠文被問到「丟臉」一說，吳誠文表示，他的意思並不是要大家不寫論文，而是不該只算論文數量，出來批評他的有的具備很高學術位階，應該對學術比較理解才對，為什麼會有那種發言，他覺得很奇怪。

他表示，很多大學現在還在算論文數量，很像論件計酬，這次還是得用「丟臉」這個詞。好的研究單位不會計算論文數量，而是有公平、好的評量機制。有學者批評，政府未提供足夠的資源給予學界做研究，吳認為台灣的半導體製造都已經進入先進製程，他要鼓勵學界，學習高科技產業的態度與精神。

至於有學者指出，要提升世界大學排名，論文數量仍是不可或缺的指標，吳誠文則質疑現行排名制度的合理性。「台灣多少大學比上海交大厲害，還要讓他評量嗎？」他指，許多世界大學排名早已高度商業化，甚至「可以花錢請輔導」。

國科會綜規處長彭麗春表示，國科會早已獨立匡列基礎科學研究經費，近年也推動學術成果多元評量，呼籲研究本質應導回創造價值。

延伸閱讀

擠世界大學排名...國科會主委吳誠文直指制度可笑、花錢能輔導

學術界指政府投入資源太少無法第一 吳誠文再批：這種說法讓他看不起

南韓大學畢業生薪情 比台日好

涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

相關新聞

袁惟仁腦中風臥床多年今病逝 醫：冬季中風風險高與「這病」最有關係

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今傳病逝消息，享年57歲。回顧發病原因，他2018年在上海時意外跌倒導致腦溢血（出血性中風）...

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

明天持續受到冷氣團影響，中央氣象署預報員賴欣國表示，白天起冷氣團減弱，各地逐漸回溫，但周五晚間有鋒面通過，大陸冷氣團或強...

春節將至流感疫情上升 黃立民：不只流感...這病毒削弱免疫力更要小心

農曆春節即將到來，民眾外出採買年貨機會增加，須多注意流感、新冠肺炎疫情傳播。衛福部疾管署表示，流感疫情持續上升，上一周、...

境外汙染物傍晚抵台...全台空品「亮橘燈」可能持續至這日

環境部指出，山東至上海一帶昨出現明顯霾害，研判今隨大陸冷氣團南下，境外汙染物預計今傍晚移入影響我國空氣品質，短時間汙染濃...

學測國寫評分標準出爐 考生「臉」聯想吃素者作答多元

今年學測國語文寫作測驗，以韓劇「愛的迫降」中，女主角不願吃一路同行的小豬，卻可以接受吃河裡補來的魚入題，讓考生談談人類如何偏心「有臉的動物」。大考中心昨日說明寫作測驗評分標準，第二小題若能確切選擇逃避或積極承擔的事例，清楚表達看法，就能拿到Ａ＋級分。

學測英文寫作 閱卷老師：時態易失誤

大考中心昨日說明學測英文閱卷評分原則，政治大學英文系特聘教授賴惠玲指出，今年中譯英有不少考生拼字錯誤，例如「divide」拼成「devide」，也有考生未能掌握現在完成式而失分。英文作文以「寵物角色」為題，大部分考生寫到，愈來愈多人養寵物，可能造成出生率降低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。