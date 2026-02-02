快訊

【即時短評】陸配可參選立委；卻不能行使立委職權 我們還是法治國嗎？

獎金續滾！威力彩頭獎連28槓 下期獎金上看9.7億元

聽新聞
0:00 / 0:00

學測英文寫作 閱卷老師：時態易失誤

聯合報／ 記者李芯／台北報導

大考中心昨日說明學測英文閱卷評分原則，政治大學英文系特聘教授賴惠玲指出，今年中譯英有不少考生拼字錯誤，例如「divide」拼成「devide」，也有考生未能掌握現在完成式而失分。英文作文以「寵物角色」為題，大部分考生寫到，愈來愈多人養寵物，可能造成出生率降低。

賴惠玲說，今年學測混合題字詞必須作適當的字形變化，以符合語法，中等程度以上的考生應該能順利作答。「中譯英」有兩小題，第一句為「現在愈來愈多高中英文老師已經增加在課堂上使用英文的百分比。」第二句為「他們將學生依英語能力分成不同組別，進行多樣的聽、說活動。」

評閱過程中發現，有不少考生對於英文詞彙的語意及使用，以及英文拼字，都仍有加強的空間，亦有考生未能掌握基本文法，如現在完成式時態。

賴惠玲表示，英文作文是根據內容、組織、文法句構與詞彙拼字這四個項目做綜合評分，寫作任務是寵物在人們生活中的角色。作文第一段著重於現象描述，第二段著重原因及影響的說明，寵物的類型或場景不設限。很多考生會寫寵物帶給人幸福，在低落時能夠排解情緒，或能陪伴寂寞的老人家。也有考生觀察，現在生養小孩要花不少錢，考慮經濟、體力與心理的負擔，愈來愈多人選擇養寵物。

大部分考生會寫到，愈來愈多人養寵物造成出生率降低，甚至影響社會、國家的競爭力，此外，考生也會想到，愈來愈多的寵物可能會衍生動物保護的問題。

賴惠玲表示，英文作文要寫到「優」級，內容主題需清楚切題，並有具體、完整的相關細節支持；組織需重點分明，有開頭、發展、結尾，前後連貫，轉承語使用得當。

延伸閱讀

學測英文作文閱卷 教授：大部分考生寫越多人養寵物造成出生率降低

成績尚未出爐…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

學生被迫「多考自保」報考學測科目逐年增 教育部將請招聯會討論

相關新聞

袁惟仁腦中風臥床多年今病逝 醫：冬季中風風險高與「這病」最有關係

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今傳病逝消息，享年57歲。回顧發病原因，他2018年在上海時意外跌倒導致腦溢血（出血性中風）...

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

明天持續受到冷氣團影響，中央氣象署預報員賴欣國表示，白天起冷氣團減弱，各地逐漸回溫，但周五晚間有鋒面通過，大陸冷氣團或強...

春節將至流感疫情上升 黃立民：不只流感...這病毒削弱免疫力更要小心

農曆春節即將到來，民眾外出採買年貨機會增加，須多注意流感、新冠肺炎疫情傳播。衛福部疾管署表示，流感疫情持續上升，上一周、...

境外汙染物傍晚抵台...全台空品「亮橘燈」可能持續至這日

環境部指出，山東至上海一帶昨出現明顯霾害，研判今隨大陸冷氣團南下，境外汙染物預計今傍晚移入影響我國空氣品質，短時間汙染濃...

學測國寫評分標準出爐 考生「臉」聯想吃素者作答多元

今年學測國語文寫作測驗，以韓劇「愛的迫降」中，女主角不願吃一路同行的小豬，卻可以接受吃河裡補來的魚入題，讓考生談談人類如何偏心「有臉的動物」。大考中心昨日說明寫作測驗評分標準，第二小題若能確切選擇逃避或積極承擔的事例，清楚表達看法，就能拿到Ａ＋級分。

學測英文寫作 閱卷老師：時態易失誤

大考中心昨日說明學測英文閱卷評分原則，政治大學英文系特聘教授賴惠玲指出，今年中譯英有不少考生拼字錯誤，例如「divide」拼成「devide」，也有考生未能掌握現在完成式而失分。英文作文以「寵物角色」為題，大部分考生寫到，愈來愈多人養寵物，可能造成出生率降低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。