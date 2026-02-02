台北國際書展將登場 國史館規劃9場講座

快訊

中央社／ 台北2日電
台北國際書展3日將登場，國史館2日指出，這次參展展示近年豐碩編纂成果。圖／國史館提供（中央社）
台北國際書展3日將登場，國史館2日指出，這次參展展示近年豐碩編纂成果。圖／國史館提供（中央社）

台北國際書展3日將登場，國史館今天指出，這次參展不僅展示近年豐碩編纂成果，國史館與台灣文獻館在書展期間共規劃9場講座，希望透過豐富多元講座內容，打破檔案與大眾間的藩籬。

國史館晚間發布新聞稿指出，國史館今年再度攜手台灣文獻館進駐綜合書區D213展位，展示近年豐碩編纂成果，包含「蔣中正日記」、「蔣經國日記」、「美國國家安全與對臺政策檔案選譯」、「二二八事件檔案彙編」及「日治．日誌：臺灣總督府歲時紀」等重要史料專書。

國史館說明，除了書籍展售，兩館在書展期間共規劃9場精彩講座，其中，書展首日、2月3日14時15分推出「臺灣關係法與臺美關係發展」座談會，由館長陳儀深主持，邀請外交部長林佳龍、遠景基金會執行長賴怡忠、台北醫學大學通識教育中心教授張國城與成功大學法律學系副教授陳怡凱共同與談，從國際關係、外交、國際法等多重視角，探討「台灣關係法」與台美關係展望。

國史館解釋，2月4日15時30分由館長陳儀深邀請台獨聯盟主席陳南天、政治大學台史所教授薛化元，以及台灣基督長老教會研發中心特約研究員鄭仰恩，共同與談台灣獨立聯盟與台灣基督長老教會相關案件等史料，透過史料剖析白色恐怖時期的歷史傷痕，以釐清歷史真相，深化人權教育，落實轉型正義

國史館提到，2月5日14時30分舉辦「兩蔣日記與戰後臺灣」新書發表暨座談會，邀請政大歷史系退休教授劉維開與台大歷史系特聘教授陳翠蓮對談，希望透過兩蔣日記探討兩位蔣總統對戰後台灣政治與社會的影響。

國史館表示，講座最後一場在2月8日14時30分，由館長陳儀深、中研院近史所特聘研究員黃克武與政大台史所特聘教授薛化元對談，透過陳儀深集結多年的學術論文，共同探討民國史與戰後台灣史之間難分難解的交疊命運。

