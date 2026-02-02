台北國際書明登場！參展單位踴躍 書展大賞、數位館首移2樓

台北國際書展將於明天在世貿一館登場，今天舉行展前記者會。由於參展單位踴躍程度首次超過展場空間容量，特別將書展大賞、數位主題館都移至2樓空間，出版能量破表。

文化部政務次長李靜慧致詞表示，出版工作不只是冷冰冰的政策，更是台灣社會故事的累積與想像力的延續，以及構成國家重要的文化力。文化部透過舉辦台北國際書展，持續支持台灣出版業，也期待在此和新、舊朋友相遇，一同感受閱讀的美好。

台北書展基金會董事長郝明義表示，2026年台北國際書展有來自29國、國內外509家出版社參展，超過60名國際作家來台，參展踴躍程度超過以往，除了部分空間移至2樓外，特別加入小誌展Reading isamaZINE特別展區，以及為閱讀解謎「反讀怪的挑戰」的活動路線；此外，也將串聯活動延伸到北中南，變成一個全國性的書展。

今年主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國，泰國商務處長李佩佩表示，泰國主題館以「CreaTHAIvity泰式創意生活」為主題，結合泰國在地智慧、傳統文化與當代創意，希望透過書籍與文化活動，讓更多人認識泰國文化、生活與創意產業。

李佩佩提到，這次展覽內容包含由泰國前副總理兼外交部長班普里（Parnpree Bahiddha-Nukara）帶領共37名泰國作家來台交流，展出50本精選書籍；特別設置插畫展區，呈現泰國文化與生活細節；安排多項互動體驗，包括泰國美食品嚐、泰拳示範及泰語教學，讓觀眾親身感受泰國文化魅力。